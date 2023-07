Moskova/Helsinki

Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistui sunnuntaina laivastonpäivän paraatiin Pietarissa. Kuva: ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KR

Venäjä sanoo torjuneensa yön aikana 25 ukrainalaislennokin iskun miehittämälleen Krimin niemimaalle, kertoo uutistoimisto AFP.

Venäjän puolustusministeriön mukaan kuusitoista ukrainalaista miehittämätöntä ilma-alusta tuhottiin ilmapuolustuksella. Yhdeksän lennokkia tuhottiin Venäjän mukaan elektronisen sodankäynnin keinoin ja ne putosivat Mustaanmereen.

Iskusta ei ministeriön mukaan koitunut uhreja.

Ukrainan iskut miehitetylle Krimille ovat kiihtyneet viime viikkojen aikana. Ukraina on toistuvasti sanonut pyrkivänsä saamaan Krimin takaisin Venäjältä.

Ministeriö: Moskovassa pudotettiin kolme lennokkia

Moskovassa Venäjä puolestaan pudotti kolme ukrainalaista droonia varhain aamulla, puolustusministeriö ilmoitti AFP:n mukaan.

Hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvän Venäjän puolustusministeriö kutsui Telegramissa iskua terrori-iskun yritykseksi.

Ministeriön mukaan yksi drooni tuhoutui ilmassa ilmapuolustusjärjestelmillä ja kaksi muuta "tukahdutettiin elektronisella sodankäynnillä", jonka jälkeen ne putosivat rakennusten päälle.

Kukaan ei loukkaantunut, mutta kahden toimistorakennuksen julkisivut vaurioituivat lievästi, sanoi Moskovan pormestari Sergei Sobjanin Telegramissa.

Venäjän valtio-omisteisen uutistoimisto Tassin mukaan Moskovan läheisyydessä sijaitseva Vnukovon kansainvälinen lentoasema suljettiin ja lennot ohjattiin muille lentokentille. Lentoliikenne näytti kuitenkin uutistoimisto AFP:n mukaan palautuneen normaaliksi alle tunnin kuluttua.

Siviili kuoli Venäjän ohjusiskussa

Ukrainan koillisosassa sijaitsevassa Sumyn kaupungissa ainakin yksi siviili kuoli lauantai-iltana Venäjän ohjusiskussa, sanoi kansallinen poliisi. Lisäksi ainakin viiden ihmisen kerrottiin haavoittuneen.

Ohjusisku osui poliisin Telegram-viestin mukaan oppilaitokseen. Viestin mukaan tapahtumapaikalla oli poliiseja, pelastustyöntekijöitä ja lääkintähenkilöstöä.

Rakennus tuhoutui räjähdyksessä noin kahdeksalta illalla paikallista aikaa, kertoi Ukrainan valtiollinen televisiokanava Suspilne.

Brittitiedustelu: Wagnerin raskaan kaluston kohtalo epäselvä

Palkkasotilasyhtiö Wagnerin Ukrainassa käyttämän raskaan kaluston kohtalo on epäselvä, sanoo Britannian sotilastiedustelu. Brittitiedustelun mukaan on realistinen mahdollisuus, että Wagner on joutunut palauttamaan raskaan kaluston Venäjän armeijalle.

Tselin sotilasleirille Valko-Venäjän keskiosissa on saapunut viimeisen parin viikon aikana ainakin useita tuhansia Wagner-sotilaita ja satoja ajoneuvoja, mutta ilmeisesti vain vähän panssaroituja taisteluajoneuvoja, tiedustelukatsauksessa kerrotaan.

Raskas kalusto ja esimerkiksi ilmakuljetuskalusto ovat brittitiedustelun arvion mukaan keskeisiä Wagnerin taistelukyvylle tulevaisuudessa.

Wagner-taistelijoita lähestynyt Puolan rajaa

Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin mukaan yli sata Wagnerin Valko-Venäjällä olevaa taistelijaa on siirtynyt lähelle Puolan ja Liettuan rajaa niin kutsutun Suwalkin käytävän tuntumaan. Morawieckin kommenteista uutisoivat CNN ja BBC.

Morawieckin mukaan Wagnerin jäsenet saattavat yrittää soluttautua EU-alueelle tekeytymällä siirtolaisiksi.

– He todennäköisesti naamioituvat Valko-Venäjän rajavartijoiksi ja auttavat laittomia siirtolaisia pääsemään Puolan alueelle, horjuttamaan Puolaa. He todennäköisesti yrittävät myös soluttautua Puolaan teeskentelemällä laittomia siirtolaisia, ja tämä aiheuttaa lisäriskejä, hän sanoi.

Vajaan sadan kilometrin pituinen Suwalkin käytävä Puolan ja Liettuan rajalla erottaa Valko-Venäjän Itämeren rannikolla sijaitsevasta Kaliningradin alueesta, joka on Venäjän hallussa.

Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukashenka on aiemmin kiistänyt provosoivansa pakolaiskriisiä Euroopassa houkuttelemalla ihmisiä EU-maiden rajoille.