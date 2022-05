Ukrainassa sodan painopiste on maan itäosissa. Kuvassa Ukrainan sotilaita. Kuva: STR

Venäjä yrittää saada Itä-Ukrainan Luhanskissa haltuunsa viimeistä ukrainalaisten hallitsemaa Sjeverodonetskin aluetta, kertoo Britannian sotilastiedustelu. Operaatio on yksi Venäjän keinoista saada koko Donbassin alue haltuunsa.

Venäjä pyrkii saartamaan myös Sjeverodonetskin vieressä sijaitsevat Lysytshanskin ja Rubizhnen kaupungit.

Venäjän joukkojen kaluston uusiminen vaikeutuu, jos Donbassin etulinja siirtyy kohti länttä.

Sotilastiedustelun mukaan Ukrainan vastarinta on ollut voimakasta. Venäjä on kuitenkin onnistunut paikallisesti keskittämällä tykistön yksiköitä.

Venäjä keskittää joukkoja Sjeverodonetskin valtaamiseksi

Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Gaidai kertoi venäläisten keskittävän lähes kaikki joukkonsa eli 25 pataljoonan taktista ryhmää Sjeverodonetskin kaupungin valtaamiseksi, kertoo Guardian-lehti. Gaidai kirjoitti lehden mukaan asiasta viestipalvelu Telegramiin tiistaiaamuna.

Kuvernöörin mukaan ihmisten evakuoiminen alueelta on hyvin vaikeaa. Sjeverodonetsk on kuitenkin säilyttänyt Gaidain mukaan puolustuksensa ja kaupunki on säilynyt ukrainalaisten viranomaisten hallinnassa.