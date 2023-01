Helsinki

Ukrainalaiset pelastushenkilöt esiintyivät lapsille Kiovassa marraskuussa. Kuva: SERGIY KOZLOV

Venäjä pakkosiirtää ukrainalaisia lapsia Ukrainassa miehittämiltään alueilta Venäjälle loman varjolla, sanoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) viimeisimmässä raportissaan.

ISW:n mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin vahvisti uudenvuodenpuheessaan, että Venäjä käyttää erilaisia sosiaalisia ohjelmia oikeuttamaan orpojen ukrainalaislasten siirtämiset Venäjälle. ISW:n mukaan näiden joukossa ovat erilaiset peiteohjelmat, jotka esitetään lasten lomina Venäjällä ja miehitetyllä Krimin niemimaalla.

ISW:n mukaan Putin on ohjeistanut Venäjän lasten oikeuksien komissaaria Marija Lvova-Belovaa sekä miehittämiensä alueiden johtajia Hersonissa, Zaporizhzhjassa, Donetskissa ja Luhanskissa ryhtymään lisätoimiin orvoiksi jääneiden lasten tunnistamiseksi.

YK tutkii syytöksiä ja ottaa ne vakavasti

Venäjää on koko sodan ajan epäilty ukrainalaislasten pakkosiirtämisistä sekä adoptiosta venäläisiin perheisiin. ISW:n mukaan Venäjä saattaa pyrkiä käyttämään sosiaalietuusjärjestelmää tunnistaakseen lapsia, jotka vietäisiin adoptoitaviksi venäläisiin perheisiin. ISW huomauttaa, että tämä rikkoisi kansanmurharikosten ehkäisemistä ja niistä rankaisemista koskevaa yleissopimusta.

YK on sanonut ottavansa syytökset vakavasti ja tutkivansa niitä.

Marraskuussa myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty kertoi raportissaan siviilien pakkosiirroista miehitetyiltä alueilta toisille sekä Venäjälle. Pakkosiirrot ovat olleet niin systemaattisia ja laajoja, että kyseessä on Amnestyn mukaan todennäköisesti rikos ihmisyyttä vastaan.