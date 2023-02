Helsinki

Venäjä on uhka koko Euroopalle ja siksi on varmistettava, että Ukraina voittaa, pääministeri Sanna Marin (sd.) arvioi yhdysvaltalaiskanava CBS:n 60 Minutes -ohjelman haastattelussa.

– He hyökkäävät toiseen maahan, he surmaavat siviilejä, he tuhoavat infrastruktuuria. Venäjä on uhka meille kaikille, ja siksi meidän on varmistettava, että Ukraina voittaa, Marin sanoi haastattelussa, joka esitettiin Yhdysvalloissa sunnuntaina.

Pääministeri ei myöskään usko, että Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa voisi puhua järkeä. Marin kuvailee Putinin toimien olevan hyvin tunteellisia ja perustuvan jonkinlaiseen tunteeseen Venäjän historiasta ja suuruudesta.

– He näkevät Ukrainan osana Venäjää ja uskovat, että heillä on oikeus hyökätä toiseen itsenäiseen maahan.

Marinilta kysyttiin myös hänen vierailustaan Ukrainaan. Pääministeri painotti, kuinka on tärkeää näyttää solidaarisuutta monin eri tavoin ja viestiä Ukrainalle, ettei se ole yksin. Hän listasi myös Ukrainaan toimitettavan humanitaarista, taloudellista ja sotilaallista apua.

Sanna Marin kuvaili haastattelussa Vladimir Putinin toimia hyvin tunteellisiksi ja perustuvan jonkinlaiseen tunteeseen Venäjän historiasta ja suuruudesta. Kuva: STEPHANIE LECOCQ

Suomi ei ollut valmis Natoon ennen Venäjän hyökkäystä

Pääministeri kertoi kallistuneensa Naton puolelle jo ennen Venäjän hyökkäystä. Ennen sotaa Suomi ei ollut kuitenkaan hänen mukaansa valmis Natoon, mutta heti hyökkäyksen jälkeen hän tiesi, että sotilasliitto on ainoa tie Suomelle.

– Olemme Venäjän naapuri, ja nyt olemme nähneet, että Venäjä hyökkää tänä päivänä naapurimaahansa, Marin tarkensi näkemystään kysyttäessä.

– Emme ikinä enää halua nähdä sotaa Suomessa, joten kysyimme itseltämme, mikä on se raja, jota Venäjä ei ylitä, ja se on Naton raja.

Putin on varoittanut vastatoimista, jos Suomi päättäisi liittyä Natoon. Haastattelussa Marinilta kysyttiin, näkeekö hän venäläispresidentin puheet uhkana.

– Mielestäni meidän ei tulisi tehdä päätöksiämme pelosta, Marin vastasi.

Päätösten pitäisi sen sijaan pohjata Marinin mielestä siihen, miltä suomalaisista oikeasti tuntuu ja mitä mieltä he itse ovat.

– Siksi liitymme Natoon, ja toivottavasti olemme hyvin pian Naton jäsen.