Kiova/Moskova

Venäjä on tehnyt "massiivisen hyökkäyksen" Ukrainaan torstaiaamuna. Kuvassa palavia autoja Venäjän tulituksen jäljiltä Hersonissa 24. joulukuuta. Kuva: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Ukrainan mukaan Venäjä on tehnyt tänään sarjan ohjushyökkäyksiä ympäri maata, mukaan lukien pääkaupunkiin Kiovaan.

Ukrainan ilmavoimat on luonnehtinut hyökkäystä "massiiviseksi". Sen mukaan Venäjä on hyökännyt Ukrainaan eri suunnista risteilyohjuksilla, jotka on ammuttu lentokoneista ja mereltä laivoista.

Ukraina kertoo Venäjän ampuneen hyökkäyksessä yli 120 ohjusta ympäri maata ja kohdistaneen iskut siviiliväestöön sekä infrastruktuuriin. Asiasta kertoi Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak BBC:n mukaan.

Ukrainan puolustusministeriö kuvaili Twitterissä iskujen olleen yksi suurimmista ohjushyökkäyksistä sitten Venäjän hyökkäyssodan alkamisen viime helmikuussa.

– (Venäjä) toivoo, että ukrainalaiset juhlivat uuttavuotta pimeässä ja kylmässä, mutta he eivät voi voittaa Ukrainan kansaa, ministeriö kirjoitti.

Aamuisten hyökkäysten seurauksena 90 prosenttia Lvivin kaupungista on jäänyt ilman sähköä, kertoi Lvivin kaupunginjohtaja Andri Sadovyi sosiaalisessa mediassa uutistoimisto AFP:n mukaan. Hän varoitti myös vesikatkoksista ja kertoi, etteivät raitiovaunut ja johdinbussit enää kulje kaupungissa.

Räjähdyksiä useissa kaupungeissa, 14-vuotias tyttö loukkaantunut

Myös Kiovan kaupunginjohtaja Vitali Klitshko kertoi Guardianin mukaan, että pääkaupungissa on tapahtunut useita räjähdyksiä. Hän varoitti asukkaita sähkökatkoksista ja kehotti heitä lataamaan puhelimensa ja varaamaan vettä.

Toistaiseksi on epäselvää, johtuivatko kaikki räjähdykset Kiovassa ohjusiskuista vai myös Ukrainan ilmatorjunnasta. Klitshkon mukaan Ukrainan onnistui torjua 16 ohjusta pääkaupungin alueen yllä.

Viranomaisten mukaan alustavien tietojen mukaan ainakin kolme ihmistä on loukkaantunut iskuissa ja viety sairaalaan. Heidän joukossaan kerrottiin olleen 14-vuotiaan tytön, kertoi AFP.

Räjähdyksiä kuultiin lisäksi Harkovassa, Odessassa sekä Zytomyrissä.

Odessan alueen kuvernööri ilmoitti Ukrainan torjuneen yli 20 alueelle ammuttua ohjusta. Iskut vahingoittivat Odessan sähköinfrastruktuuria ja johtivat sähkökatkoksiin, mutta ihmisiä ei loukkaantunut, kertoi kuvernööri Maksym Martshenko AFP:n mukaan.

Britannian Ukrainan-suurlähettilään Melinda Simmonsin mukaan iskut osoittavat, ettei Venäjä halua rauhaa Ukrainassa.

– Venäjä ei halua rauhaa Ukrainan kanssa. Venäjä haluaa alistaa Ukrainan, hän tviittasi.

Venäläismedia: Lavrov tyrmäsi Zelenskyin 10-kohtaisen rauhanesityksen

Venäjä onkin ilmoittanut, että se ei hyväksy Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin rauhanehdotusta neuvottelujen perustaksi.

Asiasta kertoi tänään Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin mukaan, kertoo Guardian.

Lavrovin mukaan Ukraina ei vielä ole "valmis" rauhanneuvotteluihin.

Hän sanoi myös, että Ukrainan pyrkimys työntää Venäjä pois Itä-Ukrainasta ja Krimin niemimaalta länsimaiden avustuksella on "harhakuvitelmaa".

Zelenskyi on marraskuusta lähtien toistanut olevansa valmis rauhanneuvotteluihin, jos Ukraina saa takaisin kaikki Venäjän miehittämät alueet. Hän keskusteli 10-kohtaisesta rauhanesityksestään myös tapaamisessaan Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin kanssa Washingtonissa.