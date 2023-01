Moskova

Venäjä iski jälleen perjantaina Ukrainan itäosissa sijaitsevaan Kramatorskiin. Kuva kaupungista marraskuulta. Kuva: YEVGEN HONCHARENKO

Venäjä on iskenyt Ukrainan mukaan Itä-Ukrainaan Kramatorskin kaupunkiin perjantaina sen jälkeen, kun Venäjän julistaman yksipuolisen tulitauon oli kuulunut alkaa, kerrotaan Ukrainan presidentin kansliasta.

– Miehittäjät iskivät kaupunkiin kaksi kertaa ohjuksilla, presidentin kanslian apulaispäällikkö Kyrylo Tymoshenko sanoi sosiaalisessa mediassa.

Isku osui Tymoshenkon mukaan asuinrakennukseen, mutta kukaan ei kuollut.

Venäjä julisti tälle päivälle yksipuolisen tulitauon hyökkäyssodassaan Ukrainassa. Tulitauon on määrä kestää kello 23:een Suomen aikaa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi eilen, että Venäjä haluaa käyttää niin sanottua tulitaukoa vain pysäyttääkseen Ukrainan armeijan joukkojen etenemisen maan itäosassa.

Ukrainan presidentin neuvonantaja Myhailo Podoljak taas totesi Twitterissä, että Venäjän pitää poistua valtaamiltaan alueilta, jos se haluaa väliaikaisen tulitauon.

– Tämä on pelkkä propagandaele eikä mitään muuta, Podoljak sanoi erillisessä lausunnossaan.

Myös Itä-Ukrainassa Bahmutissa on kuultu tänään tykistötulen ääniä AFP:n toimittajien mukaan. Tulituksen äänet ovat kuitenkin olleet tänään selvästi aiempia päiviä vähäisempiä.

Ukrainan länsiliittolaiset eivät innostuneet tulitauosta

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi, että Putin haluaa tulitauon julistamisella yrittää vahingoittaa Ukrainan mainetta ja esittää maan haluttomana rauhanneuvotteluihin. Lisäksi ISW arvioi, että Venäjä pyrkii tulitauolla hakemaan hyötyä joukkojensa tilanteelle.

Britannian ulkoministerin James Cleverlyn mukaan Venäjän tulitauko ei edistä millään lailla mahdollisuuksia rauhaan Ukrainassa.

Ulkoministerin mukaan Venäjän täytyy sen sijaan vetää joukkonsa Ukrainasta pysyvästi, luovuttaa laittomasti miehittämiensä ukrainalaisalueiden hallinta sekä lopettaa syyttömiin siviileihin kohdistuvat hyökkäyksensä. Cleverly kuvailee Venäjän iskuja siviilejä vastaan raakalaismaisiksi.

Putinin ilmoitusta on kritisoinut myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, joka painotti venäläispresidentin olleen valmis pommittamaan muun muassa sairaaloita ja kirkkoja sekä joulukuun 25. päivänä että uudenvuodenpäivänä.

– Luulen, että hän yrittää hakea vähän happea, Biden lisäsi.

Yhdysvallat ja Saksa lupasivat lisää aseita, Ukrainan ulkoministerin mukaan lisää hyviä uutisia luvassa

Yhdysvallat ja Saksa lupasivat eilen lähettää lisää aseita Ukrainalle.

Valkoisen talon lausunnon mukaan Yhdysvallat toimittaa Ukrainaan Bradley-panssarivaunuja ja Saksa Marder-panssarivaunuja. Molemmat maat aikovat myös kouluttaa ukrainalaisia niiden käyttöön.

Ukrainan ulkoministerin mukaan maa tulee tänä vuonna saamaan sellaisia aseita käyttöönsä, joita se ei vielä vime vuonna saanut.

– Meillä on hyvien uutisten ryöppy aseita koskien, ja lisää on luvassa. Hampaiden kiristely Kremlissä ja itku Venäjän televisiossa tulee olemaan yhä isompaa näiden uutisten jälkeen, Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi ukrainalaismedian mukaan.