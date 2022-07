Kiova/Helsinki

Venäjä pommitti strategisesti tärkeää Käärmesaarta keskiviikkona. Venäjän kerrotaan kuitenkin epäonnistuneen hyökkäysyrityksessä. Kuva: Ukrainian Defense Ministry Press

Venäjä on iskenyt ainakin kymmenen ohjuksen voimin Etelä-Ukrainassa sijaitsevaan Mykolajivin kaupunkiin, sanoo alueen kuvernööri Vitali Kim Twitterissä.

Kimin mukaan Venäjä hyökkäsi ohjuksilla kaupungin kahteen suurimpaan yliopistoon.

– Nyt he hyökkäävät koulutustamme vastaan, Kim kirjoittaa.

Kim pyytää kaikkien demokraattisten maiden yliopistoja kutsumaan Venäjää terroristiksi.

Myös kaupungin pormestari Oleksandr Senkevytsh kertoo viestipalvelu Telegramissa, että kaupunkiin tehdyt ohjusiskut ovat aiheuttaneet voimakkaita räjähdyksiä yön aikana, kertoo ukrainalainen Kyiv Independent. Pormestari kehottaa asukkaita pysymään suojassa.

Brittitiedustelu: Venäjän seuraava kohde on todennäköisesti Bahmutin kaupunki

Itä-Ukrainassa sijaitseva Bahmutin kaupunki on todennäköisesti Venäjän joukkojen seuraava kohde, kunhan asema Siverskin kaupungissa on varmistettu, arvioi Britannian puolustusministeriön sotilastiedustelu.

Venäjä havittelee Siverskiä, koska se avaisi reitin Slovjanskin ja Kramatorskin kaupunkeihin, ministeriö arvioi.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä pommitti strategisesti tärkeää Käärmesaarta hävittäjillä keskiviikkona. Venäjän kerrotaan kuitenkin epäonnistuneen hyökkäysyrityksessä, eikä se osunut saareen.

Venäjä vetäytyi Käärmesaarelta kesäkuun lopulla ja yrittää nyt estää Ukrainaa käyttämästä saarta.

Sotilastiedustelun mukaan yli 2,5 miljoonaa ihmistä on siirretty Ukrainasta Venäjälle hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. Venäjää on syytetty ukrainalaisten pakkosiirroista sekä kaltoinkohtelusta niin kutsutuilla kokoamisleireillä.

Venäjä väittää kohdistaneensa Vinnytsjan eilisen iskun Ukrainan sotilaalliseen kokoukseen

Ukrainan presidentin kanslian aamuisessa sotilastiedotteessa kerrotaan, että Vinnytsjan kaupunkiin eilen tehdyn iskun jälkeen 18 ihmistä oli perjantaina vielä kateissa ja 73 oli hoidettava sairaalassa, kertoo uutistoimisto AFP.

Raunioiden kaivamista jatketaan tänään perjantaina. Operaatiossa on mukana yli 400 ihmistä, ukrainalaiset pelastusviranomaiset kertovat.

Venäjän eilinen isku Vinnytsjan kaupunkiin oli kohdistettu Ukrainan ilmavoimien komennon ja länsimaisten asetoimittajien edustajien kokoukseen, ei siviileihin, Venäjä väitti tänään perjantaina. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

– Iskun seurauksena kokouksen osanottajat tuhoutuivat, Venäjän puolustusministeriö väitti.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pelastusviranomaiset kertoivat torstai-iltana, että Keski-Ukrainassa sijaitsevan Vinnytsjan kaupunkiin tehty uhriluvun nousseen 23 kuolleeseen. Kolme kuolleista oli ukrainalaisen Kyiv Postin mukaan lapsia.

Ajatushautomo: Venäjä jatkaa todennäköisesti pian laajempia hyökkäyksiä

Venäjä jatkaa laajalti "operatiivista taukoaan" sotatoimista arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Myös ajatushautomo ennakoi, että Venäjä kuitenkin todennäköisesti jatkaa pian laajempia hyökkäyksiä Itä-Ukrainan kaupunkeihin, kuten Slovjanskiin, Siverskiin ja Bahmutiin.

ISW:n mukaan eilen Keski-Ukrainassa sijaitsevan Vinnytsjan kaupunkiin tehty ohjusisku oli osa Venäjän järjestelmällistä hyökkäyssuunnitelmaa. Ajatushautomon mukaan Ukrainan presidentin kanslian apulaispäällikkö Kyrylo Tymoshenko kertoi, että venäläiset laukaisivat ohjuksia sukellusveneestä Vinnytsjan keskustassa.

Pohjois-Korea: Ukraina toimii "puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden vastaisesti"

Ukrainalla ei ole oikeutta kiistää Pohjois-Korean suvereniteetin harjoittamista, sanoi Pohjois-Korean ulkoministeriön tiedottaja valtiollisen uutistoimisto KCNA:n mukaan.

Tiedottaja syytti Ukrainaa myös siitä, että se olisi toiminut "puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden vastaisesti valtion välisissä suhteissa".

Ukraina ilmoitti eilen katkaisseensa viralliset suhteensa Pohjois-Koreaan sen jälkeen, kun maa kertoi tunnustaneensa Ukrainan itäiset venäläismyönteiset separatistialueet itsenäisiksi valtioiksi.

Pohjois-Korea on vasta kolmas maa, joka tunnustaa separatistialueet itsenäisiksi valtioiksi. Venäjä tunnusti alueet itsenäisiksi hieman ennen kuin se hyökkäsi Ukrainaan helmikuun lopulla. Venäjän liittolainen Syyria tunnusti separatistialueet itsenäisiksi kesäkuussa. Ukraina on tämän jälkeen katkaissut diplomaattiset suhteensa myös Syyriaan.