Moskova

Venäjän ohjukset aiheuttivat maanantaina 7. elokuuta tuhoa ukrainalaisessa Pokrovskin kaupungissa Donetskissa. Iskuissa on kuollut ainakin yhdeksän ihmistä ja haavoittunut 80. Kuva: STATE EMERGENCY SERVICE HANDOUT

Venäjä on ampunut alas kaksi maan pääkaupunkia kohti lentänyttä taistelulennokkia, sanoo Moskovan pormestari Sergei Sobjanin.

Sobjaninin mukaan kahden lennokin oli havaittu suuntaavan kohti kaupunkia, mutta ilmatorjunta ampui ne alas. Sobjanin ilmoitti asiasta viestipalvelu Telegramissa.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Ukraina oli yrittänyt iskua miehittämättömillä ilma-aluksilla. Ministeriön mukaan ilmatorjunta tuhosi molemmat alukset eikä henkilövahinkoja tai tuhoja ole raportoitu.

Ukrainassa hyökkäyssotaa käyvän Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan on kohdistunut viime aikoina useita lennokki-iskuja. Kyseessä on viikon sisällä ainakin kolmas isku Moskovan läheisyydessä. Venäläisviranomaisten mukaan ukrainalaislennokkeja oli ammuttu alas myös sunnuntaina ja maanantaina.

Ennen viime kuukausien hyökkäyksiä Moskova ei ollut joutunut iskujen kohteeksi Venäjän viime vuoden helmikuussa aloittaman laajan hyökkäyksen aikana. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti heinäkuun lopulla, että sota on tulossa Venäjälle. Kohteeksi olivat hänen mukaansa valikoitumassa symboliset keskukset ja sotilastukikohdat.

Pokrovskin iskuissa kuollut yhdeksän

Venäjä iski maanantaina Itä-Ukrainassa sijaitsevaan Pokrovskin kaupunkiin, jossa kuolonuhrien määrä on noussut aiemmasta. Iskussa on saanut surmansa kaikkiaan ainakin yhdeksän ihmistä ja haavoittunut yli kahdeksankymmentä. Zelenskyi päivitti tietoja uhreista tiistaina jokailtaisessa puheessaan.

– Haavoittuneiden joukossa on kaksi lasta, poikaa, toisen heistä tila on vakava -- hän on vasta 11-vuotias, Zelenskyi sanoi.

Pokrovskiin ammuttiin maanantaina kaksi ohjusta niin, että laukaisuilla oli väliä noin 40 minuuttia. Tällainen tuplaisku lisää huomattavasti todennäköisyyttä sille, että uhrien joukossa on pelastustyöntekijöitä, jotka ovat kiirehtineet paikalle auttamaan ensimmäisen ohjuksen uhreja.

Zelenskyi alleviivaakin toisen iskun tapahtuneen, kun pelastusoperaatio oli jo alkanut. Pelastusoperaatiot saatiin presidentin mukaan päätökseen tiistaina.

Venäjä sanoi iskeneensä ohjuksilla Ukrainan armeijan komentokeskukseen. Ukrainan asevoimien itäisen alueen tiedottaja Serhi Tsherevatyi tyrmäsi ilmoituksen "emävalheena".

– Tämä on jo kolmas tai neljäs kerta, kun venäläiset väittävät tuhonneensa sen, Tsherevatyi perusteli.

Ohjuksien onkin kerrottu vaurioittaneen asuinrakennuksia, hotellia, kahviloita, kauppoja ja hallintorakennuksia.

Pokrovsk sijaitsee noin 40 kilometrin päässä itäisestä etulinjasta. Ennen sotaa siellä asui noin 60 000 ihmistä.