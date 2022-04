Venäläistä kaasuputkea laskeva Solitaire laiva kuvattuna syksyllä 2018. Kuva: Kimmo Penttinen

Euroopan unioni on osoittanut vahvaa yhtenäisyyttä Venäjälle asettamissaan talouspakotteissa. Kuudetta viikkoa jatkunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on koonnut EU-maiden rivit. Jokainen jäsenmaa tuntuu ymmärtävän Venäjän tekojen täydellisen julmuuden.

EU julkisti torstaina viidennen pakotepaketin, joka kiristää entistä enemmän Venäjän taloudellista liikkumavaraa. Takataskussa on vielä astetta kovempia sanktioita, jotka voidaan kohdistaa energia-alaan.

Pakotetiukennus tuntuu Venäjän kansantaloudessa. Uudet pakotteet osuvat muun muassa venäläisiin oligarkkeihin ja valtiollista propagandaa pyörittäviin henkilöihin sekä teknologia-alan toimijoihin.

Venäläisiltä kauppalaivoilta kielletään satamiin pääsy ja rekka-autoilta eurooppalaiset maantiet. Pankkien varoja ulkomailla jäädytetään lisää.

Tulevaisuuden kannalta merkittävin lisäpakote on kivihiilen ostokielto. Se on ensimmäinen energia-alaan kohdistuva pakote. Kivihiilen vienti ei sinänsä ole venäläisille iso asia, arvo on vain neljä–viisi miljardia euroa vuodessa, mutta kyse on muusta. Hiilikielto toimii varoittavana viestinä Kremlille, että EU varautuu ottamaan pakotelistalle tarvittaessa myös energian.

Mikäli Venäjä jatkaa kansainvälisistä laeista piittaamatonta sotaansa Ukrainassa, EU on valmis iskemään Venäjän tuottoisimpaan liiketoimintaan, öljyn ja maakaasun myyntiin.

Öljy- ja maakaasukaupasta tuloutuu Venäjälle jopa miljardi euroa päivittäin. On selvää, että ympärillä olevasta todellisuudesta otteensa menettäneenäkin presidentti Vladimir Putin tajuaa, miten kohtalokasta energiaviennin loppuminen maalle olisi.

Pakotteiden ulottaminen kaikkein tärkeimpään eli venäläisenergiaan ei ole helppo ratkaisu EU:lle.

Koteja kylmenisi ja suurteollisuus joutuisi ajamaan alas toimintojaan Keski-Euroopassa. Suomessa kaasua käyttää muun muassa kemianteollisuus.

Mutta energia on jämerä ase EU:n käytössä. Öljy- ja kaasuputkien tukkiminen tarkoittaisi, että Venäjä luhistuisi taloudellisesti hyvin nopeasti, muutamissa päivissä. Varat eivät riittäisi enää käymään sotaa.

Kevään saapuminen helpottaa ainakin osittain päätökseen valmistautumista. Esimerkiksi Saksassa ja Unkarissa lämmityskausi on loppumassa. Euroopan kaasuriippuvaisilla mailla on yli puoli vuotta aikaa täyttää talvivarastonsa muualta tuotavalla kaasulla.

Yhdysvallat ja muutamat muut maat ovat ilmoittaneet valmiudestaan lisätä huomattavasti nesteytetyn maakaasun LNG:n laivaamista Eurooppaan.

Venäjällä myönnetään, että lännen talouspakotteet purevat. Maa on eristetty kansainvälisestä pankkitoiminnasta. Puolet Venäjän keskuspankin 600 miljardin dollarin rahavarannoista on jäädytetty.

Hyökkäyssodan aloittamisen jälkeen yli 400 yritystä on lähtenyt Venäjältä. Lähdön seurauksena ihmisiä on jäänyt työttömäksi.

Venäjän talous huojuu, vaikka Putinin lähipiiri ylistää finanssijärjestelmän kestävyyttä. Jotakin kertoo, että pääministeri Mihail Mišustin on sanonut uutistoimisto Reutersin mukaan nykyistä tilannetta vaikeimmaksi 30 vuoteen.