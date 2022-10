Kiova/Helsinki

Mykolaivissa viisi ihmistä kuoli, kun kerrostaloon osui ohjus. Kuvassa pelastetaan lasta tuhojen keskeltä. Kuva: STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Venäjä jatkoi torstaina iskuja siviilikohteisiin Ukrainassa. Ukrainalaisviranomaiset kertoivat Venäjän tehneen varhain aamulla Kiovan alueella lennokki-iskuja, jotka osuivat infrastruktuurikohteisiin.

Kiovan alueen poliisipäällikön Andrii Nebytovin mukaan kolme lennokkia iski Butshan alueelle, ja räjähdykset sytyttivät tulipaloja. Alustavien tietojen mukaan iskut eivät ole aiheuttaneet henkilövahinkoja.

Lennokki-iskuja tehtiin torstain vastaisena yönä myös Makariviin Kiovan alueella.

Venäjä on nyt kohdistanut neljänä peräkkäisenä päivänä iskuja Ukrainan siviili-infrastruktuuriin. Iskut on tehty sen jälkeen, kun miehitetyltä Krimin niemimaalta Venäjälle kulkevalla Kertshinsalmen sillalla räjähti lauantaina.

Monet iskuista ovat kohdistuneet energiainfrastruktuuriin. Torstaina Ukrainan kansallinen energiaoperaattori Ukrenergo kertoi, että maan sähköverkko on saatu vakautettua Venäjän iskujen jäljiltä. Tällä viikolla Ukrainassa on koettu sähkökatkoja ja kansalaisia on kehotettu rajoittamaan sähkön käyttöä.

Ukrenergon johtajan Volodymyr Kudrytskyin mukaan tällä hetkellä ei ole tarvetta suunnitelluille sähkökatkoille.

– Me kestimme kenties historian suurimman ohjushyökkäyksen energiainfrastruktuuria kohtaan. Tarvitaanko tulevaisuudessa rajoituksia riippuu pitkälti siitä, tuleeko uusia pommituksia ja tuhoja.

Isku kerrostaloon Mykolajivissa vaati siviiliuhreja

Venäjä iski myös Mustanmeren satamakaupunki Mykolajiviin ohjuksilla. Kaupungin pormestari Oleksandr Senkevitsh kertoi viisikerroksisen kerrostalon kahden ylimmän kerroksen tuhoutuneen iskussa täysin.

Viranomaiset kertoivat ainakin kahden ihmisen kuolleen iskussa. Lisäksi viisi ihmistä oli kateissa.

Venäjä ampui ohjuksia myös Ukrainan länsiosaan Lvivin alueelle, jossa ne osuivat sotilaskohteisiin eivätkä aiheuttaneet kuolonuhreja. Ukrainan ilmavoimat kertoi myös ampuneensa keskiviikkona Länsi-Ukrainassa alas neljä Venäjän risteilyohjusta.

Venäjä siirtää siviilejä Hersonista

Ukraina puolestaan jatkaa vastahyökkäystään Hersonin alueella maan eteläosassa. Venäjän asettaman Hersonin miehityshallinnon johtaja pyysi torstaina Venäjältä apua siviilien evakuoimiseen alueelta. Pyyntö antaa viitteitä siitä, että Ukrainan hyökkäys on etenemässä.

– Kehotamme kaikkia Hersonin alueen asukkaita, jos he haluavat, poistumaan muille alueille suojatakseen itseään ohjuksilta, Vladimir Saldo sanoi viestipalvelu Telegramissa.

Venäjän varapääministeri Marat Husnullin sanoi tämän jälkeen Venäjän auttavan siviilejä lähtemään Hersonista.

Herson on yksi niistä neljästä Ukrainan alueesta, jotka Venäjä laittomasti liitti itseensä kuun vaihteessa. Ukraina on viime aikoina vapauttanut useita kyliä ja kaupunkeja alueella.