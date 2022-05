Helsinki/Kiova

Ukrainalaisia Azovstalin aluetta puolustaneita taistelijoita antautui venäläisjoukoille. Kuvankaappaus Venäjän hallinnon julkaisemalta videolta. Kuva: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Venäjä saattaa olla valmis vaihtamaan Azovstalin terästehtaalta Mariupolista vangittuja sotilaita Ukrainan vangitsemaan ukrainalaisoligarkki Viktor Medvedtshukiin, sanoi Venäjän neuvotteluryhmään kuuluva Leonid Slutski lauantaina.

– Mietimme sitä mahdollisuutta, Slutski sanoi Ria Novosti -uutistoimiston mukaan.

Maanpetoksesta epäilty Medvedtshuk pakeni kotiarestistaan sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, mutta hänet saatiin myöhemmin kiinni.

Venäjän korkeimman oikeuden on määrä myöhemmin tässä kuussa määritellä piiritettyä Mariupolia viikkokausia puolustanut Azovin rykmentti terroristijärjestöksi, mikä saattaa mutkistaa vankien vaihtoa.

Donetskin separatistijoukkojen johtaja Denis Pushilin sanoi lauantaina, että terästehtaalta vangitut tulisi viedä oikeuden eteen.

Venäjä paisuttelee ukrainalaissotilaiden määrää

Venäjä mahdollisesti paisuttelee Azovstalin jättimäiseltä terästehtaalta evakuoitujen ukrainalaissotilaiden lukumäärää, arvioi ajatushautomo Institute for the Study of War.

Ajatushautomon mukaan Venäjä on saattanut tehdä niin maksimoidakseen vankienvaihdossa palautettavien venäläisten sotavankien lukumäärän.

Toinen syy voi sen mukaan olla, ettei Venäjä haluaisi myöntää taistelleensa viikkokausia pattitilanteessa vain satojen ukrainalaissotilaiden kanssa.

Venäjä ilmoitti perjantaina Mariupolin Azovstalin terästehtaan olevan täysin venäläisjoukkojen hallinnassa viimeisten tehtaassa olleiden sotilaiden antauduttua.

Venäjän puolustusministeriö väittää yli 2 400 ukrainalaistaistelijan antautuneen viikon aikana. Ministeriön mukaan perjantaina tehtaalta olisivat antautuneet viimeiset 531 taistelijaa.

Evakuoitujen sotilaiden kohtalo vielä epäselvä

Satojen Azovstalista venäläisten hallitsemille alueille evakuoitujen ukrainalaissotilaiden kohtalo on epäselvä. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan sotilaita kohdellaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti, brittiläinen Guardian-lehti kertoi lauantaina.

Ukrainan varapuolustusministerin mukaan heidät vaihdettaneen vankienvaihdossa, mutta Venäjän johdossa on esitetty vaatimuksia sotilaiden haastamisesta oikeuteen ja jopa heidän teloittamisekseen, lehti kertoi. Sotavankien kohtelusta on määrätty Geneven ihmisoikeussopimuksessa.

Guardianin mukaan venäläissyyttäjät ovat suunnitelleet sotilaiden kuulustelemista ja syyttämistä "rikoksista Kaakkois-Ukrainan siviiliväestöä vastaan Ukrainan hallinnon toimesta".

Kiivaita pommituksia Sjeverodonetskissa

Uutistoimisto AFP:n mukaan taisteluja käydään nyt kovimmin Donbassin itäisellä venäjänkielisellä alueella, jota venäjän-mieliset separatistit ovat osittain hallinnoineet vuodesta 2014 lähtien.

– Yritykset hyökätä Donbassiin jatkuvat. Hyökkäykset ovat täysin tuhonneet Rubizhnen ja Volnovahan, aivan kuten Mariupolin, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi videopuheessaan myöhään perjantaina.

Hän lisäsi, että venäläiset "yrittivät tehdä saman Sjeverodonetskissa ja monissa muissa kaupungeissa". Itäisessä Sjeverodonetskin kaupungissa kuoli 12 ihmistä ja 40 haavoittui Venäjän pommituksissa, alueen kuvernööri sanoi AFP:n mukaan.

Kaupunki on osa Ukrainan viimeistä vastarinnan linnaketta Luhanskissa.

Zelenskyi: Ukrainan sodan voi lopettaa vain diplomatian keinoin

Zelenskyin mukaan sodan voi päättää vain diplomatian keinoin.

Zelenskyi puhui ukrainalaisella televisiokanavalla lauantaina. Hän sanoi, että sodasta tulee "verinen" ja että taistelut vielä jatkuvat, mutta lopullisesti sodan voi päättää vain diplomatialla.

Zelenskyin mukaan Ukraina haluaa kaiken palaavan ennalleen, mutta Venäjä ei hänen mukaansa halua sitä.

Ukrainan pääneuvottelija Myhailo Podoljak kertoi alkuviikolla, että Venäjän ja Ukrainan väliset aseleponeuvottelut ovat toistaiseksi jäissä.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Ukraina on haluton jatkamaan neuvotteluja. Neuvottelujen viimeisin kierros käytiin venäläisten tiedotusvälineiden mukaan huhtikuun 22. päivänä.

Kello 23.49: Lisätty tiedot Venäjän aikeista vaihtaa sotilaita ukrainalaisoligarkki Viktor Medvedtshukiin.