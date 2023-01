Tulipalon sammuttamista Bahmutissa raskaiden taistelujen lomassa 2. tammikuuta. Kuva: GEORGE IVANCHENKO

Venäjä ei tule saavuttamaan lähiviikkoina merkittävää edistystä hyökkäyksessään Bahmutissa Ukrainan itäosassa, kertoi Britannian sotilastiedustelu päivittäisessä raportissaan Twitterissä tiistaina. Bahmutissa on käyty raskaita taisteluita viikkokausia, ja kumpikin osapuoli on kärsinyt merkittäviä tappioita.

Viimeksi kuluneiden kymmenen päivän aikana Ukraina on saanut vahvistettua joukkojaan alueella. Venäjän hyökkäysten määrä on laskenut joulukuun puolivälistä, jolloin venäläisjoukot ja palkkasotilasyhtiö Wagnerin taistelijat yrittivät kiivaasti edetä alueella. Britannian sotilastiedustelun mukaan hyökkäyksiltä puuttui kuitenkin riittävä tuki.

Ukraina-EU-huippukokous suunnitelmissa helmikuulle

Ukrainan presidentinkanslian mukaan Ukraina ja Euroopan unioni pitävät yhteisen huippukokouksen 3. helmikuuta.

Kiovassa pidettävässä kokouksessa perehdytään Ukrainan taloudelliseen ja sotilaalliseen tukemiseen, kertoi Ukrainan presidentinkanslia tiistaina. Euroopan neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin toimistosta ei kuitenkaan vahvistettu, että kokous pidettäisiin juuri Kiovassa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskusteli kokouksen yksityiskohdista vuoden ensimmäisessä puhelinkeskustelussaan Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa.

Michelin edustajan mukaan EU:ta edustaisivat kokouksessa juuri Michel ja von der Leyen, eivätkä eri maiden johtajat.

EU:n viranomaisten mukaan Zelenskyillä on niin ikään koko ajan voimassa oleva kutsu vierailla Brysselissä haluamanaan aikana.

Ajatushautomo: Venäjän tiedot Makijivkan iskun tappioista herättivät kritiikkiä

Venäjän puolustusministeriön antamat tiedot Makijivkan kaupungin iskussa kärsityistä tappioista ovat herättäneet kritiikkiä Venäjän sotilashallintoa kohtaan, kertoo ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) raportissaan.

Makijivkan kaupunkiin tehdyssä iskussa Donetskissa Ukrainan itäosassa kuoli Venäjän puolustusministeriön mukaan 63 venäläissotilasta. Ukrainan armeijan mukaan uudenvuodenaattona tehdyssä iskussa kuoli huomattavasti enemmän sotilaita, noin 400. Lisäksi satoja haavoittui.

Venäläiseen palkkasotilasyhtiö Wagneriin liitettyjen bloggaajien mukaan Venäjän sotilaallinen johto teki useista sadoista venäläissotilaista helppoja kohteita ukrainalaisjoukkojen hyökkäykselle.

Ajatushautomon mukaan Venäjän puolustusministeriö yrittää todennäköisesti vierittää syyn huonosta operationaalisesta turvallisuudesta niin kutsutun Donetskin kansantasavallan virkamiehien ja mobilisoitujen joukkojen niskoille.

Tällaiset sotilaalliset epäonnistumiset vaikeuttavat presidentti Vladimir Putinin pyrkimyksiä rauhoittaa sotaa kannattavaa yhteisöä, ajatushautomo kertoo. Sen mukaan Putinin kyvyttömyys vastata kritiikkiin sekä korjata sotilaalliset puutteet voivat heikentää hänen uskottavuuttaan käytännön sodan johtajana.