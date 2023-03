Kiova

Venäjä on tehnyt uusia iskuja Harkovan ja Odessan kaupunkeihin. Kuva Harkovasta 5. helmikuuta tehtyjen iskujen jälkeen. Kuva: SERGEY KOZLOV

Venäjä on jälleen iskenyt ohjuksilla ja lennokeilla eri puolille Ukrainaa. Ukrainan armeijan mukaan Venäjä ampui 81 ohjusta, joista Ukrainan ilmatorjunta pudotti 34.

Iskut ovat vaatineet uhreja ja aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja. Myös Zaporizhzhjan ydinvoimala maan eteläosassa on jäänyt ilman sähköä, ja voimalan välttämätön sähkönsaanti hoidetaan nyt varageneraattoreilla.

Kyseessä on järjestyksessään kuudes kerta, kun voimala putoaa verkosta ja joutuu turvautumaan dieselgeneraattoreihin. Ydinvoimala tarvitsee sähköä muun muassa reaktorien jäähdyttämiseen.

– Lähtölaskenta on alkanut. Voimalan ulkoista sähkönsyöttöä on mahdotonta korjata tällä hetkellä, mikä tarkoittaa sitä, että seurauksena voi olla onnettomuus, jonka levittämä säteily vaikuttaa koko maailmaan, ilmoitti voimalaa operoiva Energoatom.

Dieselgeneraattoreissa on polttoaineitta kymmenen päivän sähkönsyöttöön.

Koko Harkova pimeni

Ohjusiskuja on tehty ainakin Kiovaan, Harkovaan ja Odessaan. Kiovassa kaupungin eteläosissa tapahtuneissa räjähdyksissä on haavoittunut ensimmäisten tietojen mukaan ainakin kaksi ihmistä.

Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan 15 prosenttia kotitalouksista jäi ilman sähköä ja 40 prosenttia ilman lämmitystä räjähdyksien seurauksena.

Lvivin alueella Ukrainan länsiosassa neljä ihmistä on paikallisviranomaisten mukaan saanut surmansa, kun ohjus osui heidän taloonsa. Dnipropetrovskin alueella on niin ikään paikallisviranomaisten mukaan kuollut yksi siviili.

Odessassa ohjusiskujen kerrotaan osuneen energiainfrastruktuuriin sekä asuinrakennuksiin. Iskuja luonnehdittiin massiivisiksi. Odessan alueen kuvernöörin mukaan alueelle tehdyissä iskuissa ei olisi tullut uhreja.

Kyiv Independentin mukaan Harkovan alueelta ei tuoreeltaan ollut tarkkaa tietoa kuolonuhreista tai haavoittuneista.

– Koko kaupunki on vailla sähköjä. Kriittinen infrastruktuuri toimii generaattoreilla. Sähköä käyttävä liikenne ei toimi. Lämmitys ja vedenjakelu ovat poikki, luetteli Harkovan pormestari Igor Terehov Telegram-viestissään.

Venäjä on tehnyt iskuja Ukrainan energiajärjestelmään ja muuhun keskeiseen infrastruktuuriin läpi talven. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut pahimman olevan jo takanapäin talven taittuessa kevääksi, mutta että uhka maan energiajärjestelmiä kohtaan jatkuu.

Tutkavalvontakoneen vahingoittaminen vaikeuttaa Venäjän hyökkäyksiä

Britannian puolustusministeriön päivittäisen tiedusteluraportin mukaan venäläisen Berijev A-50 -tutkavalvontakoneen vahingoittaminen lentokentällä lähellä Valko-Venäjän pääkaupunkia Minskiä kuluvan kuun alussa vaikeuttaa Venäjän hyökkäyksiä.

Tilanne pakottaa venäläiset turvautumaan maavalvontaan tai hävittäjäsaattueisiin iskuissaan, koska niissä Mig-venäläishävittäjissä, joita käytetään ilmasta ammuttavien ballististen ohjusten ampumiseen, ei ole tutkaa.

Partisaanien vahingoittama kone on siirretty korjattavaksi Taganrogiin Rostovin alueelle. Kone lennettiin sinne normaalia huomattavasti matalammalla lentokorkeudella, todennäköisesti siksi, että sen paineistettu ohjaamo oli vahingoittunut iskussa.

Zelenskyi toivoo hävittäjiä

Länsiliittolaisilta saatavat nykyaikaiset hävittäjät kuten yhdysvaltalaiset F-16:t olisivat sodan kannalta ratkaisevan tärkeitä, kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

– Hävittäjäkysymys on vaikea, ja me odotamme tästä päätöstä. Hävittäjät ovat osa puolustusinfrastruktuuriamme, eikä meillä ole tarpeeksi hävittäjiä torjumaan kaikkia Venäjän iskuja, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyi vetosi lähetyksessä Yhdysvaltain presidentti Joe Bideniin, jotta ukrainalaiset lentäjät voisivat saada koulutusta F-16:n käyttöön.

Ukraina on toivonut tukijamailtaan hävittäjiä jo pitkään, mutta toistaiseksi niiden luovuttamisesta ei ole tehty päätöksiä. Yhdysvallat on toistaiseksi kieltäytynyt antamasta F-16-hävittäjiään ja on sanonut, ettei usko Ukrainan tällä erää tarvitsevan niitä.