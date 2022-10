Kiova/Moskova

Venäjän asevoimien komentajaksi lokakuussa nimitetty Sergei Surovikin väitti 18. lokakuuta julkaistulla videolla Ukrainan tekevän iskuja infrastruktuuriin ja asuinrakennuksiin ja suunnittelevan suurta iskua Hersonin alueella. Kuva: RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS S

Venäjä on aloittanut ukrainalaisten siirrot valtaamastaan Hersonin kaupungista Etelä-Ukrainassa, kertoo Venäjän alueelle asettaman nukkehallinnon edustaja.

Siviilejä siirretään toiselle puolelle Dneprjokea, sanoo Venäjän asettama aluejohtaja Vladimir Saldo. Saldon mukaan jopa 40 prosenttia Hersonin alueen siviileistä siirretään Ukrainan vastahyökkäyksen vuoksi.

Venäjän valtion omistaman uutistoimisto RIA Novostin mukaan siviilit voisivat matkustaa Venäjälle.

Muun muassa Human Rights Watchin mukaan Venäjän toteuttamissa siviilien siirroissa on käytännössä ollut kyse pakkosiirroista.

Venäjä tarvinnee 2-4 vuotta armeijansa elvyttämiseen

Viron puolustusministeri Hanno Pevkurin mukaan Venäjä tarvitsee todennäköisesti 2–4 vuotta aikaa saadakseen armeijansa jälleen yhtä vahvaksi kuin se oli ennen hyökkäystä Ukrainaan. Washingtonissa vierailulla oleva Pevkur kertoi näkemyksensä tavatessaan Yhdysvaltojen ulkoministeriötä ja puolustusministeriötä seuraavia toimittajia.

Pevkur ennusti sodan jatkuvan pitkään. Hän vaati länttä seisomaan Ukrainan rinnalla, kunnes ukrainalaiset saavuttavat tavoitteen, jota puolustusministeri kuvaili vapaan maailman voitoksi.

Pevkur kertoi, että Venäjää vastaan asetetut pakotteet ovat vahingoittaneet erityisesti Venäjän lentokonetuotantoa ja helikopterien huoltoa, kun maa ei saa tarvitsemiaan komponentteja.

– Kun voimme löytää uusia tapoja vaikuttaa Venäjään pakotteilla, meidän tarvitsee tehdä se, Pevkur sanoi.

Samaan aikaan kun Venäjä on turvautunut hyökkäyksissään iranilaisiin kamikazelennokeihin, Pevkur kertoi kuulleensa tarinoita Venäjän vähiin käyneistä ammusvarastoista. Pevkurin mukaan Venäjä on laukaissut S-300 ilmatorjuntaohjuksia tavallisten ohjusten tapaan, minkä lisäksi venäläisammuksia on räjähtänyt ilmassa, koska ne ovat olleet niin vanhoja.

Pevkur varoitti kuitenkin, että Venäjällä on edelleen kyky hyökätä esimerkiksi Naton jäsenmaita kuten Viroa vastaan. Sen sijaan Pevkur ei uskonut Venäjän ydinaseiskun mahdollisuuteen Ukrainassa, vaikka Venäjän presidentti Vladimir Putin on ydinaseilla uhkaillut. Pevkurin mukaan Venäjä on jo kylvänyt pelkoa Ukrainassa tavanomaisilla iskuilla.

– En näe ydinaseiskulla mitään positiivista lisäarvoa Venäjälle, Pevkur sanoi.

– Ainoa asia -- mikä voi tapahtua on, että he menettäisivät iskun jälkeen hiljaiset tukijansa, kuten Kiinan tai joitain muita valtioita.

Zelenskyi: Iranilaislennokit kertovat sotilaallisesta tappiosta

Turvautuminen Iranissa valmistettujen lennokkien käyttämiseen Ukrainan pommittamisessa kertoo Venäjän sotilaallisesta ja poliittisesta rappiosta, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi linjasi puheessaan tiistai-iltana.

– He ovat vuosikymmenten ajan käyttäneet miljardeja dollareita sotateollisuuteen, ja lopulta he kumartelevat Teheranin suuntaan saadakseen melko yksinkertaisia lennokkeja ja ohjuksia, Zelenskyi sanoi.

– Se ei kuitenkaan auta heitä strategisesti. Se vain todistaa muulle maailmalle, että Venäjä on matkalla kohti tappiota ja yrittää vetää jonkun muun mukaan rikoskumppanikseen terroriin.

Zelenskyi ei ottanut puheessaan kantaa Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban aiemmin tiistaina esittämään vaatimukseen katkaista diplomaattisuhteet Iranin kanssa.

Ukraina ja sen läntiset liittolaiset ovat syyttäneet Venäjää iranilaisten lennokkien käyttämisestä hyökkäyksiin Ukrainassa viime viikkoina. Venäjä ilmoitti tiistaina, ettei sillä ole tietoa armeijansa käyttävän tällaisia aseita.

Iran on ilmoittanut olevansa valmis keskustelemaan Ukrainan kanssa "perusteettomista" väitteistä, joiden mukaan Iran toimittaisi lennokkeja Venäjälle.