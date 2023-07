Venäjän toimet on tulkittu vastaukseksi Suomen kesäkuussa ilmoittamiin karkotuspäätöksiin. Kuva: PAVEL BEDNYAKOV/SPUTNIK/KREMLIN

Venäjä on kutsunut Suomen Moskovan-suurlähettilään Antti Helanterän puhutteluun ja aikoo karkottaa yhdeksän suomalaisdiplomaattia.

Venäjä myös lakkauttaa lokakuun alusta alkaen Suomen Pietarin pääkonsulaatin.

Asiasta uutisoi Venäjän valtiollinen uutistoimisto Tass viitaten Venäjän ulkoministeriön tämänpäiväiseen lausuntoon.

Suurlähettilään puhuttelu sekä karkotukset ovat Tassin mukaan Venäjän vastaus yhdeksän venäläisen diplomaatin karkottamiseen Suomesta.

Suomen ulkoministeriö vahvisti tänään tiedotteessaan Tassin uutisoimat tiedot Venäjän toimista sekä sen, että kyseessä oli Venäjän vastaus Suomen kesäkuisiin karkotuksiin.

– Suomi tulee valmistelemaan vastavuoroisuuteen perustuvaa toimenpidettä, ulkoministeriö ilmoitti tiedotteessa.

Ulkoministeriö kertoi tänään, että tapaamisessa Venäjän ulkoministeriön kanssa suurlähettiläs Helanterä esitti myös Suomen Venäjän-edustustojen pankkitiliongelmien pikaista ratkaisemista. Suomen edustustojen kaikki pankkitilit on Venäjällä jäädytetty.

Venäjä on myös jo aiemmin irtisanonut Murmanskin ja Petroskoin toimipisteet.

Kova vastaus Suomen päätöksille

Presidentti Sauli Niinistö kutsui Pietarin pääkonsulaatin lakkauttamista suomalaisdiplomaattien karkottamisen lisäksi epäsymmetriseksi vastaukseksi Suomen karkotuspäätöksiin. Suomi valmistelee vastaava toimenpidettä, hän kertoi Twitterissä.

– Venäjän tänään ilmoittamat toimenpiteet ovat kova ja epäsymmetrinen vastaus Suomen karkotuspäätöksiin. Olen keskustellut hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa. Valmistelemme vastaavaa toimenpidettä. Pietarin pääkonsulaatin vastinpari Suomessa on Venäjän Turun pääkonsulaatti, Niinistö ilmoitti.

Ulkoministeri: Ylimitoitettu vastaus

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kutsui Venäjän ilmoittamia toimia ylimitoitetuksi vastaukseksi Suomen karkotuspäätöksiin.

– Suomi tulee reagoimaan, hän sanoi Twitterissä.

– Pietarin pääkonsulaatin vastinpari Suomessa on Venäjän Turun-pääkonsulaatti. Ahvenanmaan konsulaatin osalta on käynnissä oikeudellinen selvitys, hän kertoi.

Ulkoministeriö painotti vielä, että Venäjän tekemä karkotuspäätös ei liity Suomen edustustoissa Venäjällä työskennelleiden karkotettavien henkilöiden toimintaan.

Ministeriö ei myöskään julkaissut tietoja Venäjältä karkotettavien edustustojen työntekijöiden henkilöllisyydestä ja lisäsi, ettei ulkoministeriö tiedota asiasta tämän enempää.

Orpo: Ahvenanmaa olisi täysin riittämätön

Myös pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi tiedotustilaisuudessaan tänään, että keskusteluissa on noussut esiin Turun konsulaatti. Orpo myös huomautti, että Ahvenanmaasta on tekeillä oma oikeudellinen selvitys, jonka jälkeen sen asemaa pohditaan.

– On selvää, että se (Ahvenanmaa) olisi täysin riittämätön. Pietarin konsulaatin sulkeminen on niin merkittävä teko, ja aivan päivänselvää on, että tämä entisestään heikentää Suomen ja Venäjän suhteita, hän arvioi.

Hän sanoi olevansa myös huolissaan siitä, että dialogi Venäjän kanssa vähenee, vaikka Suomi onkin "valinnut puolensa" Venäjän hyökkäyssodassa Ukrainaan ja myös liittynyt sotilasliitto Natoon.

– Pietarin konsulaatin sulkeminen on merkittävä teko. Se entisestään heikentää Suomen ja Venäjän suhteita. Olen erittäin huolissani siitä, että dialogi vähenee, hän sanoi.

Suomi katsoi venäläisdiplomaattien toimineen vakoojina

Suomi ilmoitti Venäjälle kesäkuun alussa karkottavansa Suomesta yhdeksän venäläistä vakoojaa ja kertoi asiasta julkisesti.

Asiantuntijat ovat pitäneet tapaa, jolla karkotuksista kerrottiin, poikkeuksellisena suomalaisessa ulkopolitiikassa. Karkotetut olivat Suomen käsityksen mukaan toimineet tiedustelutehtävissä ja rikkoneet diplomaattisuhteita sääntelevää Wienin sopimusta.

Juttua päivitetty kauttaaltaan.