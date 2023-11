Vauvojen rs-virustartuntojen ehkäisyyn on löytynyt viimeisen vuoden aikana kaksi uutta keinoa. Lastentautien erikoislääkäri Santtu Heinonen Husista arvioi, että niiden avulla on mahdollista vähentää vauvojen tautitaakkaa.

Rs-virus on yksi yleisimmistä vauvoja sairaalahoitoon vievistä sairauksista. Erityisen vaarallinen virus on keskosena syntyneille ja sydänvikaa sairastaville. Suurin osa noin tuhannesta vuosittain sairaalaan joutuvasta vauvasta on kuitenkin terveitä ja täysiaikaisena syntyneitä.