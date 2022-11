Äkkiväärä toimittaja Fred Flarsky (Seth Rogen) tapaa sattumalta juhlissa Yhdysvaltain ulkoministerin Charlotte Fieldin (Chalize Theron), joka sattuu olemaan hänen entinen lapsenvahtinsa.

Long Shot – Mahdoton yhtälö

**** Kun Fred Flarsky oli pieni, kävi Charlotte Field hänen kotonaan lapsenvahtina. Kun he alle ja yli nelikymppisinä kohtaavat, Fred on työttömäksi jäänyt toimittaja. Charlotte on USA:n ulkoministeri, joka harkitsee presidentin uraa. Fredistä tulee hänen puheenkirjoittajansa.

Kun Frediä näyttelee Seth Rogen, ei ole vaikeaa arvata, että roisin huumorin kajauttelu ja keskivahva pössyntuoksu kuuluvat asiaan. Kun puolestaan Charlottea esittää muuntautumiskykyinen Chalize Theron, voi Rogen-komedioiden kaavasta irrota jotain tuoretta.