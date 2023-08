Helsinki

Vastaamon tietomurtoon liittynyt esitutkinta on valmistunut. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Poliisi on saanut valmiiksi Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan. Asia siirtyy syyttäjälle epäiltynä törkeänä tietomurtona, törkeän kiristyksen yrityksenä ja yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä.

Poliisi on tutkinut asiaa syksystä 2020 lähtien. Tietomurto tuli julkisuuteen lokakuussa 2020, kun yhtiö kertoi joutuneensa kiristyksen kohteeksi. Asiakkaiden tietoja julkaistiin netissä, ja heiltä vaadittiin lunnaita tietojen levittämisen uhalla.

Rikoksista epäillyn Aleksanteri Kivimäen, 26, epäillään tehneen Vastaamoon kohdistuneen tietomurron, levittäneen yli 30 000 asiakkaan arkaluontoisia tietoja ja yrittäneen kiristää uhreja. Kivimäki otettiin kiinni Ranskassa ja luovutettiin Suomeen helmikuussa. Hän on ollut vangittuna siitä asti.

Kivimäki on kiistänyt rikosepäilyt asianajajansa välityksellä.

STT on julkaissut Kivimäen nimen esitutkintavaiheessa, sillä hän on aiemmin syyllistynyt vastaaviin rikoksiin. Vastaamon tietomurrolla on ollut laajaa yhteiskunnallista merkitystä.

Dataa petatavun verran

Asiaa tutkinut keskusrikospoliisi (KRP) sanoo, että esitutkinta oli monella tapaa ensimmäinen laatuaan Suomessa. Tästä syystä poliisissa kehitettiin nopeasti uusia toimintamalleja ja tutkintamenetelmiä muun muassa uhrien kuulemiseksi.

– Tutkinnan keskeisenä tavoitteena on ollut saada tapahtumien kulku ja epäilty tekijä selville ja sitä kautta mahdollistaa rikosvastuun ja uhrien oikeuksien toteutuminen parhaalla mahdollisella tavalla. Tapauksen selvittämiseen on tutkintaryhmässämme alusta asti luotettu ja esitutkinta on nyt saatu valmiiksi, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Marko Leponen.

Tutkinnassa on KRP:n mukaan käyty läpi dataa yhden petatavun verran. Tutkinnan laajuudesta kertoo myös se, että esitutkintapöytäkirja on 2 200 sivua. Asianomistajien, eli uhrien rikosilmoituksista on saatettu syyteharkintaan yli 23 000 pöytäkirjaa.

Mahdollinen oikeudenkäynti poikkeusjärjestelyin

Poliisi kertoi elokuun alussa, että se onnistui alkukesän aikana selvittämään kaikkien Psykoterapiakeskus Vastaamon kokonaisuuteen kuuluvien uhrien henkilötiedot. Tiedot on poliisin mukaan saatu kansainvälisen oikeusapupyynnön avulla. Asianomistajia on yhteensä 33 086.

Jos syyttäjä päättää nostaa syytteen asiassa, oikeudenkäynti alkaa marraskuun alussa Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Koska asianomistajia on tuhansia, käräjäoikeus joutuu varautumaan käsittelyyn poikkeusjärjestelyin. Käsittelyyn osallistuvat asianomistajat seuraavat näillä näkymin oikeudenkäyntiä etäyhteydellä erillisestä tilasta muualla pääkaupunkiseudulla.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi huhtikuussa Vastaamon entisen toimitusjohtajan Ville Tapion ehdolliseen vankeuteen tietosuojarikoksesta. Oikeuden mukaan hän ei ollut toteuttanut Vastaamossa yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusta käsiteltävien henkilötietojen pseudonymisoinnista ja salauksesta.

Oikeuden mukaan Vastaamon potilastietokantaan oli tallennettu asiakkaiden henkilötietoja ja käyntimerkintöjä selkokielisinä ilman riittävää salausta. Tiedot olivat myös sellaisessa muodossa, että ne olivat yhdistettävissä toisiinsa.

Sekä Tapio että syyttäjät ovat valittaneet käräjäoikeuden tuomiosta.