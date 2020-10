Erityisasiantuntija Perttu Halonen Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta kertoo nähneensä kuvakaappauksen, jolla psykoterapiapalveluja tarjoavan Vastaamon potilastietoja kaapannut hakkeri kertoo päässeensä tietokantaan helposti, oletusasetuksia hyödyntäen.

Tuntematon tekijä on ollut yhteydessä Vastaamoon ja väittää saaneensa haltuunsa yhtiön asiakkaiden luottamuksellisia tietoja. Tähän mennessä tietomurtautuja on julkaissut tiettävästi 200 potilaan tiedot. Kiristäjä väittää, että hänellä on hallussaan 40 000 ihmisen tiedot. Keskusrikospoliisi tutkii asiaa.