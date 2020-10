Keskusrikopoliisin päällikkö Robin Lardot. Arkistokuva.

Keskusrikospoliisi kertoi sunnuntaina iltapäivällä tiedotustilaisuussaan Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta.

– On tehty kiivaasti töitä sen selvittämiseksi, mitä on tapahtunut ja kuka voi olla teon takana. Tutkinta etenee kiivasta tahtia. Tutkijat tekevät töitä lähes tauotta. Heitä on hälytetty töihin vapaalta. Meillä on tällä hetkellä poliisin parhaat kyvyt tätä asiaa tutkimassa, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Marko Leponen kertoi.

Jopa kymmenien tuhansien ihmisten tietoja on vuotanut. Vastaamon asiakkaina olleille lähetettiin lauantaina kiristysviestejä, joissa vaadittiin kryptovaluutta bitcoineja.

Vastaamo teki poliisille rikosilmoituksen potilastiedoilla kiristyksestä 29. syyskuuta. Aluksi poliisi pyrki pitämään kiristyksen salassa, jotta vahingot henkilötietojen vuodosta minimoitaisiin.

– Osa toimenpiteistä on pidetty julkisuudelta piilossa, jotta esitutkinnalle on saatu menestyksekäs alku, sanoo Leponen.

Leponen ei tässä vaiheessa arvioinut, kuinka kauan tutkinta kestää.

– Tutkinnan kestosta ei osata vielä sanoa mitään. Tutkintalinjoja on auki useita.

KRP ei ole sulkenut pois mahdollisuutta, että murron tehnyt taho on ulkomaalainen.

– Kun tutkinnassa saavutetaan jotain merkittävää, siitä tiedotetaan, mutta tässä vaiheessa esitutkinnasta ei ole enempää kerrottavaa.

KRP:n päällikkö Robin Lardot pitää tehtyä rikosta hyvin paheksuttavana.

– Teemme kaikkemme, että rikolliset joutuvat vastuuseen.

Muun muassa puolueidensa puheenjohtajat pääministeri Sanna Marin (sd.) ja sisäministeri Maria Ohisalo ovat luvanneet tietomurron uhreille apua ja tukea. Johtavat poliitikot ovat tuominneet tietomurron puoluekantaan katsomatta.

Keskusrikospoliisi sanoin sunnuntaina, että tietomurtoa rikosnimikkeillä törkeä tietomurto ja törkeä kiristys. Aiemmin KRP on kertonut tutkintanimikkeeksi myös törkeän yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisen.

Tutkinnassa KRP selvittää myös sitä, ovatko Vastaamon tietoturvaan liittyvät velvollisuudet kunnossa.

Poliisi huomautti tiedotustilaisuudessaan, että vuodettuja ja netissä julkaistuja tietoja lukemallakin voi syyllistyä rikokseen.

Lue myös: Nyt puhuu tie­to­mur­ron koh­teek­si jou­tu­neen Vas­taa­mon hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: ”Tämä on ihan kauhea tilanne asiak­kai­dem­me kan­nal­ta, olemme syvästi pa­hoil­lam­me”

Lue myös: Vas­taa­mon tie­to­mur­to voi ulottua sel­väs­ti aiemmin ker­rot­tua pi­dem­mäl­le ai­ka­vä­lil­le – tietoja on voinut vuotaa vielä al­ku­vuo­des­ta 2019

Lue myös: Vas­taa­mon tie­to­tur­vas­ta esi­tet­ty vakavia väit­tei­tä – men­tiin­kö tie­to­kan­taan ole­tus­ase­tuk­sia hyö­dyn­täen?

Lue myös näkökulma: Ki­ris­tys psy­ko­te­ra­pia­kes­kuk­sen asiak­kai­den va­ras­te­tuil­la tie­doil­la on sa­dis­ti­nen teko, jonka hinta voi nousta liian suu­rek­si

Lisätty tietoja kello 14.24.

Päivitetty kello 15.54: Lisätty tieto, että rikosilmoitus tehtiin syyskuussa.