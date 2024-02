Helsinki

Vastaamon tietomurrosta syytetty Aleksanteri Kivimäki on nyt etsintäkuulutettu. Kuva on Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudesta 7. helmikuuta. Kuva: Roni Rekomaa / Lehtikuva

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos kertoo, että Vastaamo-syytetty Aleksanteri Kivimäki on etsintäkuulutettu.

Helsingin hovioikeus määräsi Kivimäen takaisin tutkintavankeuteen perjantaina. Vastaamo-jutun syyttäjä kertoi aiemmin, että Kivimäkeä ei ole tavoitettu sen jälkeen.

Kivimäki on kiistänyt Helsingin Sanomille pakoilevansa viranomaisia. Hän sanoi lehdelle, että aikoo mennä ilmoittautumaan viranomaisille.

STT:n työmatkalta tavoittama Kivimäen asianajaja Peter Jaari sanoi, ettei tiedä, missä Kivimäki on. Hänen mukaansa tämä ei kuitenkaan ole pakenemassa. Jaari kertoi kehottaneensa Kivimäkeä ilmoittautumaan viranomaisille.

Asianajaja arvostelee vangitsemispäätöstä

Käräjäoikeus oli 5. helmikuuta vapauttanut Kivimäen tutkintavankeudesta ja määrännyt hänet sen sijasta perusmuotoiseen matkustuskieltoon.

Matkustuskieltoon tuomittu voidaan velvoittaa muun muassa pysymään tietyllä alueella, ilmoittautumaan säännöllisesti poliisille ja luovuttamaan matkustusasiakirjansa, kuten passin, viranomaisille. Pantavalvontaa ei käytetä perusmuotoisessa matkustuskiellossa.

Jaarin mukaan Kivimäki on noudattanut matkustuskieltoa tarkasti.

Kivimäen matkustuskiellon ehtoihin kuului, että hänen piti ilmoittautua Espoon pääpoliisiasemalla. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan Kivimäki ei tehnyt sitä ainakaan tänä aamuna. Poliisista ei heti osattu kertoa perjantain tai viikonlopun tilanteesta.

Hovioikeus katsoi perjantaina antamassaan päätöksessä, että pakenemisvaaran takia tehostettukaan matkustuskielto ei riitä Kivimäelle, vaan hänet on vangittava uudelleen.

Asianajaja Jaari arvostelee hovioikeuden ratkaisua muun muassa rationaalisuuden puutteesta.

– Kuinka hovi voi puhua pakenemisvaarasta ja odottaa noin kaksi viikkoa ratkaisun antamista. Jos pelko oli todellista, niin luulisi hovin kiirehtineen päätöstä. Siksi oudoksumme erityisesti hovin päättelyä, Jaari viestitti.

Hovioikeus: Karttamisvaara huomattava

Käräjäoikeus huomioi vapauttamispäätöksessään, että Kivimäki oli ollut tutkintavankeudessa jo yli vuoden sekä sen, että syytteet asiassa oli luettu ja Kivimäki oli vastannut niihin. Lisäksi häntä oli jo kuultu henkilökohtaisesti käräjillä.

Hovioikeus arvioi asiaa toisin. Sen mukaan vangittuna pitäminen ei ole kohtuutonta tai suhteetonta myöskään asian laatuun, Kivimäen henkilöön, hänen olosuhteisiinsa tai hänen ikäänsä liittyvistä syistä.

Hovioikeus katsoi, että karttamisvaaraa on Kivimäen aiemman käyttäytymisen ja hänen henkilökohtaisten olosuhteidensa takia pidettävä huomattavana.

– Kivimäellä on syyttäjien esittämin tavoin ollut hallussaan vääriä matkustusasiakirjoja, ja hänet on jouduttu eurooppalaisen pidätysmääräyksen avulla luovuttamaan oikeudenkäyntiin Ranskasta, jossa hän on esiintynyt väärällä henkilöllisyydellä. Hänen puolisonsa ja lapsensa asuvat ulkomailla, eikä hänellä ole Suomessa työ- tai opiskelupaikkaa. Hän on myös asunut jo vuosia ulkomailla, hovioikeus listasi.

Oikeudenkäynti jatkumassa ensi viikolla

Vastaamo-oikeudenkäynti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoon Otaniemessä on loppusuoralla. Seuraavan käsittelypäivän pitäisi olla ensi viikolla. Edellinen käsittelypäivä oli viime viikon maanantaina, jolloin Kivimäki tuli paikalle.

Kivimäkeä, 26, syytetään lokakuun lopulla alkaneessa oikeudenkäynnissä muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeästä kiristyksestä. Syyttäjät vaativat Kivimäelle seitsemän vuoden vankeusrangaistusta yhteensä yli 21 000 uhriin kohdistuneista rikoksista.

Kivimäkeä syytetään törkeästä tietomurrosta, liki 9 600 törkeästä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä, yli 21 300:sta törkeän kiristyksen yrityksestä sekä 20 törkeästä kiristyksestä. Hän on kiistänyt kaikki syytteet.