Oulun kaupunginjohtajakuviot ovat herättäneet monenlaista pohdintaa.

Seppo Määttä erosi kaupunginjohtajan teh­tä­väs­tään alle vuoden jälkeen. Po­lii­ti­kkojen mukaan Määtän valinta kau­pun­gin­joh­ta­jak­si oli ollut epä­on­nis­tu­nut rek­ry­toin­ti.

Uuden kaupunginjohtajan valinta on ollut Oulussa aikaisemminkin kimurantti kysymys.

Kaupunginvaltuusto voi kuitenkin päättää valita pormestarin kaupunginjohtajan sijasta.

Kaupunginjohtaja on virkamies, pormestari taas valitaan vaaleilla. Pormestarilla on poliittinen vastuu ja kuntalaisten antama mandaatti toiminnalleen.

Oulussa on keskusteltu pormestarimallista jo yli vuosikymmenen ajan. Helmikuussa 2022 valtuusto kuitenkin päätti, että Oulu jatkaa nykyisellä mallilla. Siinä kaupunginhallituksen puheenjohtajan roolia on korostettu poliittisessa päätöksenteossa, kun taas kaupunginjohtaja on selkeästi virkakoneiston päällikkö.

Esimerkiksi Tampereella, Helsingissä ja Turussa on valittu johtamisjärjestelmäksi pormestarimalli.

