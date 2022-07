Ruoan hinta on noussut kuluvan vuoden aikana roimasti, mutta loppua hinnan nousulle ei ole vieläkään näköpiirissä.

Esimerkiksi keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen totesi viime viikolla Ylen haastattelussa, että hinnat saattavat nousta kuluvan vuoden aikana jopa neljänneksen verran.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on aiheuttamassa globaalin ruokakriisin, jonka vuoksi elintarvikkeista on niukkuutta maailmalla.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd.) näkemyksen mukaan ruuan riittävyys ei ole Suomessa ongelma, mutta sen nouseva hinta on. Hänen mukaansa Suomessa on tällä hetkellä jo ihmisryhmiä, joiden tulotaso on niin pieni, että tietyllä tavalla he näkevät nälkää.

