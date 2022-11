Kuva: Vesa Joensuu

Oulun keskustan kerrostaloissa on usein tähän aikaan vuodesta ollut varsinainen kilpavarustelu kausivalojen suhteen. Parvekkeilla on hehkunut ja vilkkunut monenlaisia lamppuja pimeän ajan ilona.

Tänä vuonna tilanne on toinen. Kävelykierros iltapimeällä esimerkiksi Etu-Lyötyssä osoittaa, että vain harvalla parvekkeella ja ikkunalla kausivalot on sytytetty.



Vastaa kyselyyn ja kerro, mikä on oma tilanteesi kausivalojen kanssa. Kysely on avoinna perjantaihin 4. marraskuuta kello 10 saakka.