Saarelan kaupunginosaan Oulujoen rantaan Maikkulan vastarannalle on suunnitteilla uutta lomarakentamista. Alueelle on hiljattain tullut vireille ranta-asemakaavan laatiminen. Kaavailtu loma-alue on nimeltään Saarelan Jokivarsi.

– Yksityinen maanomistaja hakee siihen kaavaa loma-asumisen järjestämiseksi. Kaava on aivan alkuvaiheessa, vasta tullut vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä tässä vaiheessa. Suunnittelua ei ole vielä viety sen pidemmälle, kertoo kaupungin asemakaava-arkkitehti Sisko Repola.