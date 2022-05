Helsinki

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson ei ole vielä kertonut omaa Nato-kantaansa. Kuvassa Andersson vierailullaan Oulussa 2. toukokuuta. Kuva: Heikki Uusitalo

Vasemmistoliitto aikoo jatkaa hallituksessa, vaikka Suomi lähiaikoina päättäisi hakea Naton jäsenyyttä. Eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokous päätti tänään, että Nato-jäsenyys ei ole puolueelle kynnyskysymys.

Puheenjohtaja Li Andersson ja puoluehallitus esittivät yhteiskokoukselle, että hallituksessa tulisi jatkaa. Andersson kertoi, että päätös syntyi äänin 52–10. Yksi kokouksen osanottaja äänesti tyhjää.

Yhteiskokous ei ottanut kantaa Nato-jäsenyyteen, vaan linjan päivittäminen on esillä vasta kesäkuun puoluekokouksessa Porissa. Vasemmistoliiton kansanedustajilla on vapaat kädet eduskunnan mahdollisessa Nato-äänestyksessä.

Andersson ei ole kertonut omaa Nato-kantaansa, mutta arvioi aiemmin STT:n haastattelussa, että hän kertoo sen ensi viikolla, kun muu valtionjohto tuo oman kantansa julkisuuteen.

– Tämä on suuri muutos Suomelle, jos sitten päädytään Nato-jäsenyyttä hakemaan. Tämä asettaa meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan uuteen asentoon tuleviksi vuosikymmeniksi. Mutta suuri muutos ja syy miksi suomalaisten Nato-mielipiteet on muuttuneet, niin sehän on Venäjän toiminta ja se, että Putin on osoittanut olevansa valmis edistämään poliittisia päämääriään myös sodan keinoin, hyökkäämällä toiseen itsenäiseen valtioon Euroopassa, Andersson sanoi.