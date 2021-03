Oulu

Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön puheenjohtajan Rauno Hekkalan mukaan Oulussa sorvataan uutta valtuustosopimusta. Kuva: Jussi Korhonen

Ehdokasasettelu tiedetään ratkaisevan tärkeäksi tekijäksi vaaleissa kuin vaaleissa. Vasemmistoliiton Oulun kuntavaaliehdokkaiden lista lähestyy täyttä sataa, mutta yksi nimi erottuu.

Hanna Sarkkinen.

32-vuotias kansanedustaja ja tuleva sosiaali- ja terveysministeri oli edellisten kuntavaalien tapaus Oulussa. Hän keräsi peräti 3 624 ääntä, enemmän kuin neljänneksen puolueen koko äänipotista.

Vasemmistoliiton kunnallisjärjestön Oulun Vasemmiston puheenjohtaja Rauno Hekkala kutsuu Sarkkista ilmiöksi. Hän on esiintynyt päätähtenä ehdokasesitteissä ja nettimainoksissa.

– Hannalla on nostetta ja siinä on sellainen henkilö, joka on selväsanainen, ottaa ihmisten asioihin kantaa ja tulee hyvin toimeen kaik­kien kanssa.

Uusimpana nimenä vasemmiston ehdokkaisiin ilmoitettiin tiistaina Veikko Ervasti, vihreiden hyljeksimä kahdeksan valtuustokauden konkaripoliitikko. Myös Ervasti nosti Sarkkisen nimen esiin perustellessaan ratkaisuaan pyrkiä valtuustoon sitoutumattomana vasemmiston listalta.

– Viisas kansanedustaja Hanna Sarkkinen oli sinetti päätökselleni: hän on mielestäni alueemme ympäristötietoisin kansanedustaja, Ervasti sanoo tiedotteessa.

Toinenkin kuninkaallinen

Vuoden 2017 kuntavaaleissa myös kaupungin toiseksi suurin henkilökohtainen äänisaalis, 1 993 ääntä, meni vasemmistoliitolle. Sen sai Martti Korhonen, entinen puolueensa puheenjohtaja ja ministeri.

Molemmat äänikuninkaalliset ovat ehdolla nytkin, mutta Rauno Hekkala iloitsee erityisesti nuorten ja uusien ehdokkaiden määrästä. Heistä hän mainitsee nimeltä Jessi Jokelaisen ja Waltteri Hoolin. Noin joka kolmas vasemmiston ehdokas pyrkii valtuustoon ensimmäistä kertaa.

Gallupeissa puolueen kan­natus on nuokkunut alle kymmenessä prosentissa. Hekkala arvioi kuitenkin, että vasemmistoliitolla on valtakunnallista nostetta, joka on innostanut uusia ihmisiä ehdolle.

– Meillä on aika hyvä valtakunnallinen tunnelma. Siellä on lyöty pohjia kuntavaaleihin. Miten valtakunnassa ollaan, se lyö sykettä myös kuntapolitiikkaan.

Voittoa hakemassa

Ehdokkaita vasemmistoliitto rupesi haalimaan noin vuosi sitten. Syksyllä valmistautuminen vaaleihin käynnistyi toden teolla. Nyt kaikki alkaa olla valmiina.

– Ehdokkaat, vaaliohjelmat, mainoshommat ja kaikki muutkin on lyöty jo aika kovasti lukkoon, Hekkala kertoo.

Ehdokashakemukset on jätettävä ensi tiistaina. Sen jälkeen on jäljellä ankara kampanjointi, jonka Oulun Vasemmisto toivoo päättyvän vaalivoittoon.

Oulussa vasemman puolen marssijärjestys on ollut valtakunnallisesta poikkeava. Vasemmistoliitto on ollut nykyistä pääministeripuoluetta SDP:tä vahvempi. Viime vaaleissa puolueen kannatus oli Oulussa liki kaksi kertaa valtakunnallista suurempi.

Päättyvällä kaudella vasemmiston 11 hengen ryhmä on ollut valtuuston kolmanneksi suurin. Hekkalan mukaan nyt tavoitteena on kaksi lisäpaikkaa ja kakkossija.

Hän uskoo, että äänet jakautuvat puolueille viime kertaa tasaisemmin. Hekkala ei halua nimetä arvionsa perusteiksi veikkauksia muiden puolueiden vaalimenestyksestä. Ilmeistä kuitenkin on, että taustalla on erityisesti Oulun nykyisen ykköspuolueen keskustan heikko kannatus ja toisaalta edellisissä vaaleissa rämpineiden perussuomalaisten noste.

Vaikka SDP on pääministeri Sanna Marinin paisteessa nostanut valtakunnalisesti suosiotaan, Hekkala ei usko, että kahden vasemmistolaisen puolueen välille syntyy Oulussa suuria siirtymiä.

– Meillä on kuitenkin vahva kannatus täällä Oulussa. Teemme paljon yhteistyötä SDP:n kanssa. Voi sanoa, että rinta rinnan kuljetaan määrätyissä asioissa. En pidä sitä sillä tavalla haasteena.

Sopimusta sorvaamassa

Jos on demareiden ja vasemmiston yhteistyö sujunut, samaa ei voi yleistää laajemmin päättyneen valtuustokauden tunnelmaksi.

Moni on muistellut kaiholla edellisen kauden valtuustosopimusta, raamia, johon kaikki puolueet sitoutuivat.

Rauno Hekkala kertoo, että tulevalle kaudelle on tekeillä uusi sopimus.

– Kaikki puolueet ovat istuneet samassa pöydässä. Haetaan yhteistä säveltä.

Hän sanoo, että ainakaan vasemmistosta yhteisen sävelen löytyminen ei jää kiinni. Hekkala korostaa, että kaikista asioista ei voi olla samaa mieltä, mutta ilman yhteistyötä on hankalaa, eikä eripura anna kaupunkilaisillekaan kovin hyvää kuvaa päätöksenteosta.

– Ainakin nyt näyttää hyvältä, hän arvioi sopimuksen sorvaamista.

Säästöjä palveluja lisäämällä

Oulun kuntapolitiikka on kiteytynyt viime vuodet talouden tasapainottamiseen. Mielikuvissa oikeisto leikkaisi kaiken ja vasemmisto porskuttaisi kuin elettäisiin Nokian kulta-aikoja. Aivan niin jyrkästi asiat eivät todellisuudessa ole. Vasemmistossakaan ei säästöjä oikopäätä tyrmätä. Palveluista tinkiminen ei kuitenkaan maistu.

– Kuntalainen ei saa kärsiä. Oulussa pitää pystyä elämään, Hekkala sanoo.

Hän mainitsee, että joissakin tapauksissa säästöjä voidaan saada jopa palveluja lisäämällä.

– Hyvänä esimerkkinä ovat matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut. Panostamalla niihin voitaisiin ehkäistä ongelmien syvenemistä ja kalliimpien raskaiden palveluiden kysynytää.

Vaikka keinot eri puolueiden välillä vaihtelevat, Hekkala mainitsee vasemmistoliiton päämääräksi tavoitteen, jota tuskin muutkaan vastustavat.

– Haemme sitä, että Oulu pysyy ykkösenä ja on Pohjois-Suomen veturi.

Kohti kuntavaaleja -juttusarjassa Forum24 esittelee valmistautumista vaaleihin puolueiden kunnallisjärjestöjen näkökulmasta.