Kuva: Vesa Joensuu

Poliisi ei aio vaatia vartijoita vangittavaksi kauppakeskus Ison Omenan epäillystä kuolemantuottamuksesta Espoossa.

Tutkinnanjohtaja Jyrki Kallio kertoo, että epäillyt neljä vartijaa on saatu kuulusteltua eikä edellytyksiä heidän pidättämiselleen tai vangitsemiselleen ole.

– Heidät kaikki on saatu kuultua, ja sinällään asia on heidän osaltaan saatu selvitettyä. Varmastikin esitutkinnan kuluessa heitä on tarpeen taas kuulla, mutta ei tässä vaiheessa, Kallio kertoi STT:lle.

Kallion mukaan epäillyistä kaksi oli kiinni otettuna lauantai-illasta sunnuntain alkuiltaan, kahta ei otettu kiinni ollenkaan.

Vartijoiden kiinni ottama nainen kuoli lauantaina voimankäyttötilanteessa kauppakeskuksen käytävälle. Poliisi sai tehtävän kauppakeskukseen noin kello 17.

Poliisin mukaan nainen oli 35-vuotias ja voimankäyttötilanne kesti noin kymmenen minuuttia. Poliisin mukaan vartijat oli pyytänyt paikalle kauppakeskuksessa asioinut mies.

Mies oli sanonut naisen kohdistaneen häneen jonkinlaista häirintää, Kallio kertoo. Poliisi selvittelee, tunsivatko nainen ja mies toisensa entuudestaan.

Toisin kuin joissain julkisuudessa liikkuneissa tiedoissa oli väitetty, poliisin mukaan nainen ei ollut asioinut kauppakeskuksen myymälöissä eikä mikään niistä liity tapaukseen.

Sisäministeri Mikkonen: Turvallisuusalalla vakavia ongelmia

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, että kauppakeskus Ison Omenan kuolemantapaus on järkyttävä.

Mikkosen mukaan poliisi tutkii parhaillaan myös useita aiemmin tapahtuneita pahoinpitelyjä, joissa epäiltynä on yksityisten turvallisuusalan yritysten työntekijöitä.

– Alalla on vakavia ongelmia, joihin on puututtava, Mikkonen tviittaa.

Hänen mukaansa kansalaisten on voitava luottaa turvallisuusalan toimijoiden ammattitaitoon, oli kyse sitten viranomaisista tai yksityisten turvallisuusyritysten työntekijöistä.

– Koulutuksella ja valvonnalla on varmistettava, ettei liiallista voimankäyttöä tai aseman väärinkäyttöä tapahdu.

Mikkonen kertoo pyytäneensä viime viikolla Poliisihallitukselta selvitystä siitä, miten poliisi valvoo turvallisuusalan yritysten ja yksittäisten vartijoiden toimintaa.

Mikkosen mukaan jatkotoimet arvioidaan selvityksen pohjalta. Hän mainitsee, että alan koulutusvaatimuksista on päätetty edellisen kerran vuonna 2016.