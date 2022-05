Maaliskuussa Pohjois-Pohjanmaalla oli tarjolla kaikkiaan 18 500 avointa työpaikkaa, kertoo ely-keskus katsauksessaan.

Uusia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa Pohjois-Pohjanmaalla avoimeksi 8 100, mikä on 36 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Eniten uusia työpaikkoja on palvelu- ja myyntialalla. Työtä on tarjolla varsinkin lähihoitajille, myyjille, tarjoilijoille, siivoojille, ravintolatyöntekijöille ja rakennusapulaisille eri puolilla maakuntaa.

Maaliskuun lopussa työttömiä työnhakijoita ja lomautettuja oli Pohjois-Pohjanmaalla 18 500, mikä on 5 200 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Lomautukset ovat vähentyneet huomattavasti vuoden aikana. Kokoaikaisesti lomautettuja oli maaliskuun lopussa 56 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maaliskuun lopussa työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla 9,8 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin koko maan työttömyysaste 9,5 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaalla alhaisin työttömyysaste oli Limingassa (5,4 prosenttia) ja korkein Vaalassa (13,3 prosenttia). Oulussa työttömyysaste oli 11,1 prosenttia.

Yli kaksi vuotta työttöminä olleita enemmän

Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt hieman alkuvuoden aikana Pohjois-Pohjanmaalla. Maaliskuun lopussa vähintään yli vuoden työttömänä olleita oli 6 900, mikä on 500 vähemmän kuin viime vuoden lopussa. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä sen sijaan on nouseva: maaliskuun lopussa heitä oli 3 550, mikä on 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Alle 25-vuotiaita nuoria työttömiä työnhakijoita oli maaliskuun lopussa 2 600, mikä on 1 100 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Yli 50-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä 6 300 oli vähentynyt 1 400:lla vuoden takaisesta.