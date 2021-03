Mustavarikset pesivät usein yhdyskunnissa taajamien ja kaupunkien puistoissa. Kuva: Rasila Risto

Oulussa on nähty kevään varma merkki: ensimmäiset mustavarikset ovat saapuneet. Jokatalviseen tapaan kaupungissa on talvehtinut muutama mustavaris, joista on tehty havaintoja harvakseltaan etenkin Limingantullissa.

Maaliskuun ensimmäisellä viikolla laji on kuitenkin havaittu päivittäin eri puolilla Oulua, muun muassa Karjasillalla piharuokinnalla, Intiön hautausmaalla, Raksilassa ja Pyykösjärvellä. Lisäksi helmikuun viimeisenä päivänä nähtiin sekä Limingassa että Tyrnävällä yksittäiset linnut.