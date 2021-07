Varjo-festivaalit järjestetään Oulun Kuusisaaressa elokuun 6. ja 7. päivä. Festivaalit järjestetään korona-aikana jo toistamiseen poikkeusoloista huolimatta.

Kahden päivän festivaaleilla on tänä vuonna yhteensä 16 esiintyjää. Tänä vuonna festivaaleilla on mahdollista seurata esityksiä myös Pikisaaren ja Oulun keskustan alueen välisillä vesillä kelluvalla lavalla. Kelluva lava on Oulu Urban Culture ry:n ja Kulttuuritalo Valveen yhteinen projekti.

Juttua päivitetty 10.08: festivaalien päivämäärä korjattu.