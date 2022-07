Varjo-festivaalit aiotaan järjestää odotettua heikommasta lipunmyynnistä huolimatta. Arkistokuva kesän 2020 Varjoilta. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Kustannustasojen nousu on näkynyt selkeästi Oulun Kuusisaaressa elokuun alussa (5.–6. elokuuta) järjestettävän Varjo-festivaalin valmisteluihin. Lipunmyynti ei ole sujunut odotetusti, kerrotaan festivaalin julkaisemassa tiedotteessa.

Vaikka lipunmyynti alkoi lupaavasti, tahti hiipui. Kun festivaaliin on vajaat kolme viikkoa aikaa, lippuja on myyty hieman alle 1 000 kappaletta. Parhaimmillaan kaksipäiväisellä Varjo-festivaalilla on vieraillut 3 000 henkilöä päivässä.

– Suoraan sanoen näillä ennakkomyynneillä ei ole mitään järkeä järjestää koko festaria! Emme kuitenkaan halua olla se festivaali, joka kulujen vähentämiseksi peruu pääesiintyjät tai koko tapahtuman, Varjot järjestävän Pro Piknik Festivals oy:n promoottori Ilpo Sulkala toteaa tiedotteessa.

Kustannustason yleinen nousu on aiheuttanut monen kesätapahtuman perumisen. Varjo-festivaalille ratkaisuksi on kuitenkin kehitetty Yhdessä Varjoon -kampanja. Kampanjan myötä yhdellä pääsylipulla tapahtumaan voi osallistua kaksi henkilöä. Kampanja pätee myös kaikkiin heinäkuun 12:nnen jälkeen ostettuihin lippuihin.

– Varjo on koko meidän tuotantotiimillekin ollut kesän kohokohta, ja tällä voimme varmistaa, että ensi kesänäkin meillä on erilainen ja kiinnostava festari, joka ei jää muiden tapahtumien varjoon, Sulkala perustelee.