Varjo-festivaali järjestetään Oulun Kuusisaaressa 14.–15.6. Arkistokuva vuoden 2020 festareilta. Kuva: Maiju Pohjanheimo

Oulun Kuusisaaressa kesäkuussa järjestettävä Varjo-festivaali on julkistanut koko ohjelmansa. Varjoon saapuvat kanadalainen rockyhtye Danko Jones, norjalainen rap-yhtye Roc Boyz, vuoden ainoan keikkansa Pohjois-Suomessa tekevä J. Jylli & Kuoppis – Music of Kingston Wall, Egotrippi sekä suomiräpin artisti Melo.

Aiemmin julkistettuja artisteja ovat Scandinavian Music Group, joka esiintyy Ikuiset ystävät -puhallinkvartetin kera, Aknestik, Arppa, Bee, Karri Koira, Ruusut, Paperi T, Lauri Haav, Pehmoaino, Business City, Emma & Matilda sekä The Southgates.

Early Birds -lippujen myynti jatkuu ohjelman julkistuksesta huolimatta vielä helmikuun loppuun asti. Normaalihintaiset kahden ja yhden päivän liput tulevat myyntiin 1.3., jolloin myös festivaalin päiväkohtainen ohjelma julkistetaan.

Varjo järjestetään 14.–15.6. Tapahtuman ikäraja on 18 vuotta.

Varjon lanseeraama Yhdessä Varjoon -kampanja jatkuu. Kampanja tarkoittaa käytännössä sitä, että yhdellä lipulla tapahtumaan pääsee kaksi henkeä. Järjestäjän mukaan kampanjan ja myös normaalihintaisten lippujen maltillisten hintojen tavoitteena on, että mahdollisimman moni pääsisi Varjoon esimerkiksi taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

– Viime aikoina mediassa on ollut paljon keskustelua festivaalilippujen hinnan noususta, mutta Varjossa olemme pyrkineet pitämään liput kohtuuhintaisina ja tapahtuman mahdollisimman saavutettavana kaikille, promoottori Roope Sulkala summaa tiedotteessa.

Festivaali myy tänäkin vuonna vain 5 000 lippua, vaikka Kuusisaaren tapahtuma-alueelle mahtuisi kävijöitä nelinkertainen määrä. Järjestäjän mukaan Varjo halutaan pitää keskikokoisena festivaalina, jolloin on mahdollista keskittyä palvelujen laatuun ja toimivuuteen sekä yleiseen viihtyvyyteen.

Festivaalilla on nähtävillä myös aluetaidetta, joka on vakiintunut merkittäväksi osaksi Varjon ohjelmistoa. Festivaali hakeekin parhaillaan taiteilijoita ja teoksia kaikilta taiteenaloilta. Haku on auki 14.4. asti, ja hakulomake löytyy tapahtuman nettisivuilta.