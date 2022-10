Oulunsalo

Kuva: Kristiina Valtanen

Warjakkalaiset-kyläyhdistys järjestää lauantaina 12. marraskuuta Waloa Warjakasta -kyläjuhlan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kanssa. Tapahtuma järjestetään kello 15-19 Warjakan Bar&Grillin vieressä ja koululla.

– Kyseessä on ainutkertainen tapahtuma, sillä tarkoitus on juhlistaa kylämme valintaa Pohjois-Pohjanmaan Vuoden kyläksi 2022. Lisäksi halusimme tuoda valoa vuoden pimeimpään aikaan, Warjakkalaisten puheenjohtaja Kirsi Helanen kertoo.

Juhlan valmistelut on aloitettu lähes välittömästi voiton varmistuttua syyskuussa. Warjakan Bar&Grillin viereiselle pellolle on kasattu kokko kyläläisten ja ohikulkijoiden ihmeteltäväksi. Tarjolla on monenlaista ohjelmaa.

– On ollut mahtava huomata, kuinka innokkaasti kaikki pyytämämme tahot ovat lähteneet mukaan, Helanen sanoo.

Oulunsalon seurakunta tulee pitämään lapsille askartelua ja Oulunsalon kalastajainseuralta kyläyhdistys sai merilohet kalakeittoonsa.

Kyläyhdistys on vastikään hankkinut itselleen Suomen armeijan M/29-mallin kenttäkeittimen, jolle etsitään nimeä nimikilpailun avulla.

– Toivottavasti kisasta nousee paljon hyviä ehdotuksia. Olisi mukava saada sille osuva kutsumanimi, jolla se jatkossa tunnetaan kylällä ja vaikka laajemminkin, kyläyhdistyksen sihteeri Kristiina Valtanen toivoo.

Juhlassa nostetaan esiin kylien tärkeyttä osana maaseudun elinvoimaisuutta. Pohjois-Pohjanmaan kylät järjestää aiheesta kansanedustajapaneelin, jossa on edustajia eri puolueista. Myös Valtakunnan Virallisen XVI Kylähullun, Anita Sieväsen, järjestämällä klinikalla pääsee esittämään omia ajatuksiaan kylän kehittämisestä.

Lapsille luvassa on temppurata, askartelua ja virtuaalisten pelien esittelyjä. Myös nallelääkärin vastaanotto on avoinna kaikille terveyshuolista kärsiville pehmoeläimille.