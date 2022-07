Hailuodossa tutkittiin perjantaina epäiltyä öljypäästöä, joka paljastui sinileväksi.

Länsi-Suomen merivartiosto kertoo Twitter-tilillään, että mahdollista öljypäästöhavaintoa kävivät tutkimassa sekä Virpiniemen merivartioston venepartio että Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen yksikkö. Öljypäästön sijaan vedessä oli erittäin värikästä sinileväkasvustoa.

Merivartiosto raportoi osana Twitter-maratoniaan myös Virpiniemen merivartioaseman satama-altaassa olevasta sinileväkasvustosta.

Sinilevää on havaittu Hailuodossa runsaasti Marjaniemessä ja jonkin verran kahdella muulla rannalla. Sinilevähavainnot löytyvät Itämeri.fi-sivustolta. Sivuston mukaan myös Oulun edustalla on havaittu sinilevää. Kansalaishavaintoja levästä on Pateniemen edustalta.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) torstaina antaman levätilannekatsauksen mukaan sinilevää on havaittu Perämeren rannikkoalueilla paikoittain.