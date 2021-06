Sitruuna ja ruskistettu voi aateloivat varhaisperunan. Kuva: Vilja Pursiainen

Varhaisperuna on Suomessa uuden kasvukauden odotetuimpia herkkuja. Tänä vuonna kevät on ollut melko sateinen ja viileä, joten kausi on alkanut muutaman päivän myöhemmin kuin yleensä.

Aivan ensimmäiset, hellyttävän pienet kotimaiset varhaisperunat löytyvät jo kaupoista. Viimeistään juhannuksen lähestyessä kausi pääsee kunnolla käyntiin ja hintakin laskee.