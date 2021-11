Omakotitalon pihalla oleva varastokäytössä ollut noin 200 neliön kokoinen vanha navetta syttyi tuleen Haapajärven Ouluntiellä maanantai-iltapäivänä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen Halmeperälle kello 13 jälkeen.

Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kerrotaan, että palo levisi nopeasti varastorakennuksen katolle ja tuli uhkasi vieressä olevaa omakotitaloa. Pelastuslaitoksen ensimmäisen yksikön kerrotaan saapuneen paikalle viime hetkellä, sillä omakotitalon ulko-oven lasi oli jo alkanut halkeilla lämmöstä ja rakennuksen seinusta savusi.

– Palon leviäminen omakotitaloon oli nyt todella lähellä, leviäminen oli minuuteista kiinni, päivystävä palomestari Tapani Lehtelä Jokilaaksojen pelastuslaitokselta kuvailee.

Lehtelän mukaan varastorakennuksen ja talon välillä oli noin kahdeksan metriä. Akuutti palon leviämisvaara saatiin kuitenkin nopeasti hallintaan.

Palon jälkisammutustyöt ovat loppusuoralla. Varastorakennuksessa on suuri polttopuuvarasto, joka joudutaan tyhjentämään palon sammuttamiseksi. Lisäksi rakennuksen kattopellit on jouduttu purkamaan ja rakenteita on rikottu.

Sammutustöissä oli mukana pelastuslaitoksen yksiköiden lisäksi myös Puolustusvoimien Haapajärven sotilaspalokunnan sammutusyksikkö.

