Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden nimesi pitkän harkinnan jälkeen varapresidenttiehdokkaakseen Kamala Harrisin. Kuva: BIDEN CAMPAIGN / ADAM SCHULTZ HA

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden, 77, on pitkän harkinnan päätteeksi valinnut itselleen varapresidenttiehdokkaan. Biden päätyi ennakkosuosikkina pidettyyn Kamala Harrisiin.

– Minulla on loistava kunnia ilmoittaa, että olen valinnut varapresidenttiehdokkaaksi Kamala Harrisin, joka on peloton taistelija pienen ihmisen puolesta ja yksi koko maan hienoimmista virkamiehistä, Biden kommentoi valintaa twitterissä.

Presidentti Donald Trump sanoi tiistaina yllättyneensä Kamala Harrisin valinnasta varapresidenttiehdokkaaksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Trump kuvaili Harrisin olleen Bidenille "hyvin hyvin ilkeä" demokraattien esivaalin aikana. Kamala Harris kilpaili Bidenin kanssa demokraattien presidenttiehdokkaan paikasta, mutta vetäytyi kilvasta viime joulukuussa.

55-vuotias Harris on Kalifornian senaattori, joka on aiemmin toiminut muun muassa osavaltion oikeusministerinä. Hän on jamaikalais-intialaistaustainen ja kisasi demokraattien presidenttiehdokkuudesta viime syksynä. Harrisin jamaikalainen isä opetti Stanfordin yliopistossa taloustieteitä ja intialainen edesmennyt äiti oli syöpätutkija.

Poliittiselta linjaltaan Harrisia on pidetty melko maltillisena. Harrisilla on enemmän kokemusta kuin monella muulla varapresidenttikisassa loppusuoralle päässeellä. Häntä pidetään hyvänä väittelijänä ja hän on melko tunnettu Yhdysvalloissa. Kovin tarkkaa kuvaa Harrisin poliittisesta linjasta ei ehditty saada, sillä hän jätti demokraattien esivaalit kesken jo joulukuussa.

Harrisin suurin heikkous on se, että hänet on tunnettu syyttäjänä, joka ajoi ankaria rangaistuksia Oaklandin Alamedassa jengiväkivaltaa, huumekauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevissa jutuissa. Kova linja ei miellytä liberaaleimpia demokraatteja. Harrisin valinta saattaa herättää siten poikia kriittisiä kommentteja edistyksellisimmiltä äänestäjiltä.

Harris eteni San Franciscon piirisyyttäjäksi vuonna 2004 ja Kalifornian osavaltion oikeusministeriksi 2010.

Naisen valitseminen oli tiedossa

Biden ilmoitti jo aiemmin valitsevansa varapresidentikseen naisen. Yhdysvaltojen rasismin vastaisten mielenilmausten takia Bideniin kohdistui paine valita varapresidentiksi tummaihoinen henkilö.

Harrisin vahvimmiksi kilpailijoiksi oli ennakkospekulaatioissa nimetty Susan Rice, Keisha Lance Bottoms, Karen Bass ja Tammy Duckworth.

Yhdysvaltain presidentinvaalit järjestetään marraskuun alussa. Republikaanien ehdokas vaaleissa on istuva presidentti Donald Trump. 74-vuotiaan Trumpin varapresidenttinä toimii Mike Pence.