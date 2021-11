Muuttoauton perälle kannattaa pakata muuttolaatikoita sekä neliskulmaisia tavaroita ja etuosaan vaikeammin pinottavia tavaroita. Nokkakärryt auttavat paivavien huonekalujen ja laatikoiden siirtelyssä. Kuva: Anni Männikkö

Monilla on kokemusta painajaismaisista muutoista, kun perintöpiirongin kanssa on tuskailtu porraskäytävässä tai vuokratun muuttoauton palautusaika lähenee uhkaavasti.

Joskus ylimääräistä vaivaa on voinut aiheutua siitä, jos tavarat on pakattu sekalaisiin nyssäköihin. Niitä on sitten aseteltu pakettiautoon kuin Tetris-pelissä palikoita.