Poliisi pyrkii tänäkin vuonna ehkäisemään häiriöitä ja rikoksia valvomalla suosittuja vapunviettopaikkoja.

Vappu on poliisille keskimääräistä kiireisempää aikaa, etenkin jos on hyvä sää. Viime vuonna poliisilla oli vappuna Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa 607 hälytystehtävää, kun keskimäärin alueilla on 531 tehtävää viikonloppuisin.

– Me poliisissa toki toivomme rauhallista vappua ja sitä, ettei vappu olisi ainakaan yhtään kiireisempi kuin viikonloput yleensä. Pyydämme, että ihmiset ottavat vappunakin huomioon kanssaihmiset ja viettävät sitä asiallisesti ja vastuullisesti, sanoo ylikomisario Arto Autio Oulun poliisilaitoksesta tiedotteessa.

Viime vappuna noin kolmasosa Oulun poliisilaitoksen tehtävistä kohdistui yksilönsuojaan, mikä tarkoittaa muun muassa kotihälytyksiä, häiriöntekoja ja vahingontekoja. Lähes saman verran oli liikenteeseen liittyviä tehtäviä, suurin osa rattijuopumuksia sekä ajoneuvojen pysäyttämisiä ja tarkistuksia.

Rikosilmoituksia kirjattiin viime vappuna 340, joista 40 prosenttia oli epäiltyjä omaisuusrikoksia. 25 prosenttia oli epäiltyjä liikennerikoksia ja 12 prosenttia henkeen ja terveyteen liittyviä rikoksia.

– Valvomme paitsi yleistä järjestystä ja turvallisuutta, myös liikennettä. Pysäytämme kuljettajat, jotka aiheuttavat liikennehäiriöitä ja vaarantavat liikennettä ja joiden epäilemme ajavan päihtyneenä.

Poliisin tiedotteessa muistutetaan, että vappukulkueet vaikuttavat liikenteeseen Oulun seudulla ja Kajaanissa. Oulussa nähdään 27. huhtikuuta Tynskän työntö -tapahtuma Oulun keskustassa, 30. huhtikuuta Wappukulkue ja vappupäivänä 1. toukokuuta Motoristien Vappuajot Oulusta Muhokselle.

Kajaanissa nähdään 28. huhtkuuta opiskelijoiden vappukulkue, 30 huhtikuuta Vappumarssi ja vappupäivänä Vappucruising.