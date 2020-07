Runoviikon toisena ohjaajana on oululainen kirjailija ja kuvataiteilija Silja Kejonen. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun kauppatorilla Aitta 8:ssa avautuu ensi maanantaina 6. heinäkuuta vapaan taiteen tila, jossa järjestetään nuorten taidetyöpaja Veeran Verstaan voimin kutsunäyttelyitä, runoklubi ja kirjakirppis. Ohjelmaa on tällä haavaa tiedossa syyskuun loppuun saakka.

Taustalla on Veeran Verstaan hallinnoima Vapaata tilaa -hanke, jossa muun muassa luodaan ja kehitetään alustaa ekotaiteelle, kertoo projektivastaava Taru Hallikainen.

Heinäkuun runoviikolla aitan taidepajaa ohjaa runoilija Aura Nurmi (s. 1988). Nurmi on Lukukeskuksen Mun tarina -hankkeen taiteellinen suunnittelija ja hänen esikoisteoksensa Villieläimiä (2016) sai Kalevi Jäntin palkinnon. Runoviikon toisena ohjaajana on oululainen kirjailija ja kuvataiteilija Silja Kejonen (s. 1978), jonka uusin runoteos Lähetä minulle ympyrä (Gummerus, 2020) on Ylen Tanssiva Karhu -runopalkinnon ehdokas.

Elokuun kutsunäyttely on entisen Veeran Verstaan taidetyöpajalaisen ja nykyään Turun taideakatemiassa opiskelevan muunsukupuolisen transaktivisti Roosa Paldaniuksen (s.1992) Notes To Not Just Myself.

Syyskuun kutsunäyttely on rovaniemeläisen kuvataitelijan Mari Oikarisen (s.1981) Ajatus palmusta.

Tänä vuonna alkanut Vapaata tilaa on kolmevuotinen ESR-hanke. Siinä haetaan keinoja nuorten osallistamiseen sekä taiteen ja kulttuurin ammattilaisten työmahdollisuuksien kehittämiseen yhteisöllisen yrittämisen keinoin.

Projektissa pyritään vahvistamaan nuorten toimintakykyä eri elämäntilanteissa. Tavoitteena on myös pyrkiä vähentämään nuorten ilmastoahdistusta.