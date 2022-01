Arkistokuva Raahesta. Kuva: Vesa Joensuu

Metsähallituksen vapaan kelkkailun alueet Kainuussa ovat nyt auki. Vapaan kelkkailun alueilla Metsähallitus haluaa mahdollistaa moottorikelkkailuharrastuksen sekä tukea paikallista matkailuelinkeinoa.

– Huolella valitut, rajatut alueet ohjeistuksineen on ollut hyvä keino vapaan kelkkailun ohjailussa paikkoihin, jossa siitä ei ole haittaa luonnolle, paikallisasutukselle tai muille luonnossa liikkujille, kommentoivat Metsähallituksen Metsätalous Oy:n tiimiesimiehet Ahti Juntunen ja Jussi Moilanen tiedotteessa.

Vapailla kelkkailualueilla saa ajaa kelkkauran ulkopuolella, mutta ajaminen vaatii uraluvan.

Paljakan alueella kelkkailijat voivat ajaa vapaasti noin 130 hehtaarin alueella Matkakeskus Paljakan läheisyydessä. Alueella on jyrkkiä rinteitä ja seutu on Suomen lumisinta.

Kuhmossa kelkkailu on sallittu noin 2500 hehtaarin rajatulla alueella valtion omistamassa monikäyttömetsässä kunnan itärajalla. Kulku alueelle käy Kivikiekin tien kautta.

Kuhmon alueen rajat on merkitty punaisella ja sinisellä nauhalla. Naapurina on yksityismaita sekä luonnonsuojelualueita, joille ei saa ajaa. Lisäksi metsätalousalueella alle kolmen metrin taimikossa ajaminen on kielletty.

Lue lisää: Vapaan kelk­kai­lun alue avataan Suo­mus­sal­men ja Hy­ryn­sal­men kuntien rajalle – 1 340 heh­taa­rin alue saa­ta­neen käyt­töön tam­mi­kuus­sa