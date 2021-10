Vakuutusyhtiö LähiTapiola lahjoittaa yhteensä 10 000 euroa kahdelletoista Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla vapaaehtoisvoimin toimivalle latuyhdistykselle.

Lahjoituksen saavia latuyhdistyksiä ovat Haapaveden Latu, Haukiputaan Latu, Kalajoen Latu, Kempeleen Latu, Lestijoen Latu, Maaselän Latu, Nivalan Kuntorimpi, Oulun Latu, Perhonjokilaakson Retkeilijät, Pyhäjokiseudun Latu, Raahenseudun Latu sekä Ylivieskan Latu.

– Luonnossa liikkuminen ja luonnosta nauttiminen on entistä suositumpaa, ja paikalliset latuyhdistykset tekevät vapaaehtoisvoimin arvokasta työtä muun muassa ulkoilureittien kunnostamisessa luonnossa liikkumisen mahdollistamiseksi, LähiTapiola Pohjoisen toimitusjohtaja Veli Rajakangas kommentoi yhtiön tiedotteessa.

– Me Suomen Ladussa teemme työtä sen eteen, että jokainen löytäisi oman tapansa ulkoilla ja nauttia luonnosta. On hienoa, että tämä työ on huomattu ja sitä halutaan tukea, Suomen Ladun järjestöpalveluiden vastaava Kirsi Uusitalo sanoo.

Lahjoitukset ovat osa yhtiön 100 000 euron suuruista Hyvinvoiva Pohjoinen -kokonaislahjoitusta, jonka teemana ovat tänä syksynä luonto ja ympäristö. Lahjoituksia myönnetään Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla kolmelle eri yleishyödylliselle luontoon ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvälle toimijalle.