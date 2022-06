Inflaation vaikutukset tuntuvat ruokakaupan ja bensa-aseman kassalla. Kuva: Marleena Maliniemi

Kesäloma on koittanut kuvitteelliselle perheellemme. Kutsukaamme heitä vaikka Leinosiksi. Leinosia on neljä, vanhemmat ja kaksi lasta. Vuosi on ollut pitkä ja loma kauan odotettu. Leinoset ottavat auton alleen ja karistavat pyykinpesun, ruuanlaiton, harrastusten aikatauluttamisen ja kinailun kannoiltaan.

Leppoisa lomatunnelma saa kolauksen huoltoasemalla, jossa tankin täyttäminen maksaa tänä vuonna reilun 38 prosenttia enemmän kuin viime kesänä.