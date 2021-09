PhD Julia Jäkel on aloittanut Oulun yliopiston psykologian professorina. Kuva: Mikko Törmänen

Oulun yliopistossa tänä syksynä alkaneen psykologian tutkinto-ohjelman professorina on aloittanut PhD Julia Jäkel. Jäkel on tunnettu kliininen psykologi ja kehityspsykologi, joka keskittyy tutkimuksessaan ympäristön ja erityisesti vanhemmuuden merkitykseen lapsen kehityksessä ja on mukana useissa pitkittäistutkimuksissa eri puolilla maailmaa.

Jäkel siirtyy Oulun yliopistoon Tennesseen yliopistosta Knoxvillestä, missä hän toimi kuusi vuotta apulaisprofessorina. Knoxvillessä Early Experiences Labissa hän tutki varhaisten elämänkokemusten pitkän aikavälin vaikutuksia erilaisissa yhteyksissä.