Palokunta hälytettiin maanantaina aamuyöstä hätiin Oulussa Ylikiimingin itäpuolelle, jossa vanhemman omakotitalon kellarista lähtevä puurakenteinen ilmanvaihtoputki oli syttynyt tuleen.

– Puinen ilmanvaihtokanava on todennäköisesti syttynyt savupiipun murtuman tai vastaavan takia. Kuumuus on päässyt lämmittämään tätä vieressä kulkevaa kanavaa, arvioi päivystävä palomestari Hannu Timonen.

Asukas oli palon alkaessa yksin kotona. Hän oli huomannut tilanteen ja soittanut hätäkeskukseen. Asukas ei loukkaantunut palossa.

Palokunta joutui purkamaan talon lattiarakenteita sammutuksen onnistumiseksi.

– Kolme-neljä metriä hormia oli palanut. Lisähaastetta toi se, että kyse on purueristeisestä talosta, jossa on riski että eriste jää kytemään. Tarkoitus on käydä myöhemmin päivällä vielä tarkistamassa tilanne, Timonen kertoi kello 7.30 aikaan.

Hälytys Hetekyläntielle tuli kello neljän aikaan aamuyöstä.