Oulaistelaiset maanomistajat Paavo ja Pirjo Oja irtisanoivat sopimuksen viime vuonna. Kuva: SIRPA KORTET

Sähköverkkoyhtiö Elenian toiminta-alueella on umpeutumassa vanhoja maankäyttösopimuksia, jotka on tehty vuosien 1970 ja 1975 välisenä aikana. Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan alueella näitä sopimuksia on tehty paikallisten maanomistajien kanssa tuolloin alueella toimineen kuntaomisteisen Revon Sähkön kanssa. Vuosikymmenien aikana sopimukset ovat siirtyneet yrityskauppojen myötä ensin Vattenfallille ja sitä myöten Elenialle. Sopimuksilla on varattu käyttöoikeus ilmassa oleville sähköjohdoille.

Maanvuokrasopimuksina tehdyt asiakirjat alkavat vähitellen raueta nyt, kun ensimmäisistä määräaikaisiksi tehdyistä sopimuksista tulee kuluneeksi 50 vuotta.