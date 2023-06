Oulun Huoltotalo ja Kiertokaari ovat aloittaneet Oulussa yhteistyön, jossa on tavoitteena viihde-elektroniikan käyttöiän pidentäminen. Oulun huoltotalolla on jo pitkä kokemus laitteiden korjaamisesta, mutta yhteistyö Kiertokaaren kanssa on uusi asia.

Kiertokaari toimittaa Huoltotalolle laitteita korjattavaksi ja tuotteet tulevat myyntiin sekä LIKKE:n myymälään että Huoltotalolle. Kiertokaaren tavoitteena on lisätä ihmisten arjen kiertotaloutta. Yhteistyön aloittaminen Huoltotalon kanssa palvelee hyvin toiminnalle asetettuja tavoitteita.