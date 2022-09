Ohjaaja Klaus Härön ja käsikirjoittaja Kirsi Vikmanin ensimmäinen yhteinen pitkä elokuva Äideistä parhain sai ensi-iltansa tasan 17 vuotta sitten. Rakkaani merikapteeni -uutuutta he rupesivat työstämään kuusi ja puoli vuotta sitten. Kuva: Anssi Juntto

Monilla elokuvaohjaajilla on omat luottokuvaajansa tai -leikkaajansa, joiden kanssa he työskentelevät elokuvasta toiseen. Porvoolainen Klaus Härö on kuitenkin turvautunut aina samaan dramaturgiin, ruotsalaiseen Jimmy Karlssoniin.

Härön ja Karlssonin tiet kohtasivat alkujaan Näkymätön Elina -elokuvaa tehtäessä 20 vuotta sitten.