Ronit palaa Lontoon ortodoksijuutalaiseen yhteisöön, ja nuorempana tukahdutettu rakkaus syttyy uudelleen. Pääosissa ovat Rachel Weisz ja Rachel McAdams. Kuva: Candlelight Productions

Tottelemattomus

Yle Teema & Fem klo 22.15

Ortodoksijuutalainen elämänmeno on viime vuosina tullut tutummaksi useissa elokuvissa ja sarjoissa. Yllätyshitti on ollut vuonna 2013 startannut israelilainen Shtisel. Joukkoon tummanpuhuvaan liittyy Tottelemattomuus.

Sebastián Lelio ohjasi kolmiodraaman aavistuksia tarinaan, jossa nainen nimeltä Ronit palaa New Yorkista Lontooseen, koska rabbina toiminut isä on kuollut. Hän rakastui nuorena Esti-nimiseen naiseen, minkä vuoksi joutui jättämään vanhoillisen yhteisön. Sittemmin Esti on mennyt naimisiin yhteisen lapsuudenystävän Dovidin kanssa.